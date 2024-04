Bắt kế toán chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của bệnh viện

Nguyễn Hữu Hoài tại cơ quan công an

Ngày 3-4, Công an quận 1 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Hoài (kế toán của một bệnh viện ở TPHCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, tháng 9-2023, Bệnh viện X. phát hiện Hoài tự ý nghỉ việc và có hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của bệnh viện nên tố giác đến Công an quận 1. Qua xác minh nơi ở của Hoài ở TPHCM và tỉnh Long An, người này không có ở địa phương.

Ngày 3-3-2024, Công an xã Tân Trạch (huyện Cần Đước, tỉnh Long An) báo tìm thấy Hoài, Công an quận 1 đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, Hoài thừa nhận do thiếu tiền trả nợ nên lừa đảo chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của bệnh viện.

Hoài khai lúc còn làm tại bệnh viện, khi đề xuất chi tiền ít bị kiểm tra nên nảy sinh ý định trên. Hoài tạo group mạng xã hội gồm 2 nhân viên kế toán của bệnh viện và tài khoản Zalo tên Võ Vihan. Tài khoản này do Hoài tự tạo với mục đích mạo danh nhân viên Công ty TNHH Thương mại Quốc tế ViHan chuyên cung cấp thiết bị y tế.

Sau đó, Hoài dùng tài khoản Võ Vihan nhắn tin vào nhóm trên và đề nghị thanh toán tiền vào tài khoản ngân hàng ACB tên Lê Trường Thọ. Hai nhân viên kế toán của bệnh viện tưởng thật nên duyệt chi tiền vào tài khoản.

Cụ thể, ngày 18-8-2023, Hoài lập hồ sơ đề nghị thanh toán công nợ, chi tiền mặt cho nhà cung cấp là Công ty ViHan. Sau khi được duyệt chi, Hoài đem 60 triệu đồng nộp vào tài khoản Lê Trường Thọ và chuyển số tiền trên vào tài khoản của Hoài tại Ngân hàng Vietcombank để chiếm đoạt. Ngày 24-8, Hoài dùng thủ đoạn trên chiếm đoạt 50 triệu đồng.

Ngày 25-8, Hoài lập hồ sơ đề nghị thanh toán công nợ gần 50 triệu đồng cho nhà cung cấp là Công ty G. và đề nghị chuyển tiền vào tài khoản N.T.M. tại Ngân hàng Techcombank. Hoài khai tài khoản này do chủ nợ của Hoài cung cấp để chuyển tiền trả nợ.

Cũng trong ngày, Hoài lập hồ sơ đề nghị thanh toán công nợ gần 210 cho nhà cung cấp (Labo N&N) và đề nghị chuyển khoản vào tài khoản L.Đ.T.H. (là nhân viên cũ của Công ty Y khoa 3D) tại Ngân hàng Techcombank. Sau đó, Hoài liên hệ ông H. báo là bệnh viện chuyển nhầm tiền; đề nghị ông này chuyển lại cho bệnh viện theo tài khoản Lê Trường Thọ rồi chiếm đoạt.

Có được tiền, Hoài chuyển tiền trả cho các chủ nợ của mình. Ngoài ra, Hoài đã bịa ra nhiều lý do ứng tiền tạm ứng mua nhu yếu phẩm sử dụng cho khoa, phòng của bệnh viện; tạo tin nhắn giả để chiếm đoạt tiền chiết khấu mua thiết bị gần 19 triệu đồng.

