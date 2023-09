Bắt một công chức xã “ăn” cả tiền thờ cúng liệt sĩ

Ngày 25-9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, sau khi điều tra làm rõ, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Văn Đạt (41 tuổi, ở xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện) là công chức văn hóa – xã hội UBND xã Lam Sơn về tội “Tham ô tài sản”.

Qua điều tra, từ tháng 3-2023 đến tháng 8-2023, Đạt được giao quản lý hơn 186 triệu đồng tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ năm 2023 của xã Lam Sơn để chi trả cho 128 gia đình đang thờ cúng 133 liệt sĩ của địa phương. Với mục đích trục lợi, chiếm đoạt tiền từ số tiền trợ cấp thờ cúng trên, sau khi nhận tiền về từ Phòng LĐTB-XH huyện Thanh Miện, Đạt chỉ chi trả cho 10 gia đình thờ cúng 10 liệt sĩ với tổng số tiền 14 triệu đồng. Sau đó, Đạt giả mạo chữ ký, chữ viết của 118 gia đình thờ cúng 123 liệt sĩ còn lại và lập hồ sơ quyết toán nộp cho Phòng LĐTB-XH huyện Thanh Miện để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 172 triệu đồng phục vụ tiêu xài cá nhân.

Nhiều người dân đã phản ánh dấu hiệu chiếm đoạt tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ tới cơ quan chức năng và Công an huyện Thanh Miện. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Miện đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các hành vi liên quan của bị can Đạt.