Đá “tặc” lộng hành ở núi Hòn Chà: Chuyển hồ sơ 2 vụ việc lên công an tỉnh

Công an phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vừa phát hiện, bắt giữ và chuyển hồ sơ lên công an tỉnh để điều tra 2 vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép ở phía Đông núi Hòn Chà.

Vừa qua, trao đổi với PV Báo SGGP, Trung tá Nguyễn Xuân An, Trưởng Công an phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ lên công an tỉnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền đối với 2 vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép ở núi Hòn Chà (đoạn thuộc phường Trần Quang Diệu).

Hai phương tiện, khoáng sản thu giữ trong vụ việc

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 21-4, trong lúc tuần tra tại chân núi Hòn Chà (thuộc địa bàn phường Trần Quang Diệu), lực lượng trinh sát phát hiện 2 xe tải không gắn biển số đang vận chuyển các khối đá lớn từ trên núi xuống.

Qua kiểm tra, 2 tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan phương tiện cũng như nguồn gốc khoáng sản. Lực lượng công an đã lập biên bản thu giữ tang vật, phương tiện và đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ các hành vi, phục vụ điều tra.

Phương tiện xe "bò vàng" không số, không đăng ký chuyên phục vụ vận chuyển khoáng sản ở núi Hòn Chà

Danh tính hai đối tượng được xác định là Nguyễn Trung H. (sinh năm 1972, trú xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) và Nguyễn Văn T. (sinh năm 1990, trú tỉnh Gia Lai). Cả hai khai nhận được thuê đến vận chuyển đá, không biết rõ nguồn gốc khoáng sản.

Trước đó, ngày 30-3, Tổ công tác Công an phường Trần Quang Diệu cũng phát hiện vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép từ núi Hòn Chà. Khi thấy lực lượng chức năng, nhóm đối tượng trực tiếp khai thác đã bỏ trốn. Tổ tuần tra chỉ bắt giữ được một người điều khiển phương tiện cùng tang vật gồm 1 xe múc, 1 xe “bò vàng” và khối lượng đá vàng bị khai thác trái phép.

Lực lượng công an đang thu giữ phương tiện, tang vật phục vụ điều tra

Qua xác minh, khu vực xảy ra vụ việc thuộc phần đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một doanh nghiệp, nhưng không có giấy phép tận thu khoáng sản. Vụ việc cũng được chuyển lên Công an tỉnh Bình Định để làm rõ, xử lý trách nhiệm chủ đất này.

Qua 2 vụ việc, công an phường đã thu giữ tổng cộng 4 phương tiện cùng gần 20m³ khoáng sản trái phép.

Trước đó, trong loạt bài “Phá đồi, phạt đồi - Chưa hồi kết” (đăng vào cuối tháng 10-2024) trên Báo SGGP đã phản ánh, nêu về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép diễn ra nhức nhối, không có hồi kết ở núi Hòn Chà. Từ thông tin Báo SGGP nêu, UBND tỉnh Bình Định đã có nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu UBND TP Quy Nhơn khẩn trương kiểm tra, xác minh và làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan. Nhiều đơn vị, nhà máy đang khoét sâu núi Hòn Chà để tận thu khoáng sản. Ảnh tư liệu PV Báo SGGP ghi nhận Mới nhất, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này tiếp tục chỉ đạo UBND TP Quy Nhơn xử lý triệt để, dứt điểm, đủ sức răn đe nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở phía Đông núi Hòn Chà; cần có biện pháp căn cơ lâu dài, hiệu quả chấn chỉnh công tác bảo vệ khoáng sản ở khu vực này…

