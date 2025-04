Công an TPHCM truy nã đối tượng “phù phép” hồ sơ y tế

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM điều tra vụ án hình sự “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Sở Y tế TPHCM, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai và Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công an xác định, đối tượng Nguyễn Ngọc Điệp (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Cà Mau) làm giả nhiều giấy tờ để nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho bác sĩ tại ở Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai. Các giấy tờ giả gồm: 6 giấy xác nhận quá trình thực hành; 2 thông báo chấm dứt hợp đồng của các bệnh viện quận 12, quận 3, quận 2 và Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh.

Từ đó, công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Điệp về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tuy nhiên, Điệp đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an yêu cầu bị can Điệp ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Người dân khi phát hiện, tố giác, truy bắt bị can Điệp và báo công an gần nhất hoặc liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TPHCM số 674 đường Ba Tháng Hai (phường 14, quận 10), số điện thoại: 0693187783 hoặc số điện thoại điều tra viên thụ lý 0908768679.