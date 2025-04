TPHCM: Cháy bãi xe, thiệt hại nhiều tài sản

Trưa 27-4, Công an TPHCM đang điều tra vụ cháy bãi xe (ở huyện Bình Chánh), gây thiệt hại nhiều tài sản.

Trước đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng cháy dữ dội trong bãi xe trên đường Ranh Bình Tân (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh giáp với phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) nên hô hoán dập lửa.

Do bên trong bãi chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm khói đen bốc cao. Nhiều nhà dân, xưởng liền kề do lo sợ cháy lan nên mọi người di chuyển đồ đạc ra khu vực an toàn.

Nhận tin, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ có mặt ở hiện trường chữa cháy. Cảnh sát chia nhiều hướng tiếp cận, dùng vòi rồng phun nước vào đám cháy, chống cháy lan nhà dân, xưởng xung quanh.

Một xe cuốc của nhà dân gần đó cũng được điều đến hỗ trợ, cào các vật liệu cháy ra khu vực trống để lính cứu hỏa dập lửa.

Khói bốc cao hàng chục mét

Hơn 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng mới dập tắt hoàn toàn đám cháy. Tại hiện trường, nhiều tài sản bên trong bãi xe bị thiêu rụi, khung sắt mái che bị đổ sập. Vụ cháy còn làm một số nhà dân liền kề bị ảnh hưởng, cháy máy móc.

Người dân cho hay, trong bãi xe ngăn ra nhiều khu vực. Khu vực xảy ra cháy là nơi chứa vải. Nguyên nhân đang được công an làm rõ.

CHÍ THẠCH