Bắt nhóm bảo kê người bán hàng ở khu du lịch biển

Ngày 21-4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang tạm giữ 4 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại khu du lịch biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa).

Nhóm "bảo kê" bị công an bắt giữ. Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2025, khoảng 20 giờ ngày 19-4, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Hoằng Tiến (huyện Hoằng Hóa) kịp thời phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng đang thu tiền "bảo kê" của những người buôn bán, kinh doanh tại đây.

4 đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Ngọc Thái (sinh năm 2003), Lê Trung Lượng (sinh năm 2006), Lê Bá Vũ (sinh năm 2003, đều trú tại xã Hoàng Tiến, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) và Phan Văn Thành (sinh năm 1995, trú huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ).

Theo lời khai ban đầu, do cần tiền tiêu xài nên Lê Ngọc Thái đã nảy ra ý định thu tiền của những người từ các nơi đến bán hàng quán đồ uống, giải khát, vui chơi giải trí… tại khu vực biển Hải Tiến.

Để thực hiện hành vi của mình, tối 19-4, Thái rủ thêm Lượng, Thành, Vũ cùng tham gia. Các đối tượng chia thành 2 nhóm, sau đó tìm đến những người buôn bán, kinh doanh trên khu vực biển Hải Tiến. Với lý do sắp xếp vị trí và dọn dẹp vệ sinh, nhóm này đã đe dọa để thu từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng/hộ kinh doanh, buôn bán. Vì lo sợ và muốn yên ổn làm ăn nên nhiều người đã nộp tiền cho các đối tượng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

DUY CƯỜNG