Bắt nghi phạm hiếp dâm cướp tài sản đang trên đường lẩn trốn

Ngày 30-3, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, đã tiến hành bàn giao nghi phạm thực hiện hành vi “hiếp dâm, cướp tài sản” cho Công an huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.