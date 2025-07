Bắt ông Lê Anh Tuấn, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cà phê Ia Châm

Ngày 2-7, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai đã đăng tải thông tin liên quan đến vụ việc khởi tố, bắt ông Lê Anh Tuấn (sinh năm 1978, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV cà phê Ia Châm) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3-2022 đến tháng 3-2024, ông Lê Anh Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV cà phê Ia Châm, tự ý cho một số cá nhân thuê đất của công ty trên diện tích thanh lý vườn cây cà phê nhưng không ký kết hợp đồng, không nộp về quỹ công ty với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.

Ngày 26-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Anh Tuấn về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Lê Anh Tuấn.

Ngày 27-6, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai ra quyết định phê chuẩn các quyết định trên.

Ngày 29-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Anh Tuấn. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đó, vào cuối năm 2024, cơ quan chức năng đã xử phạt 22,5 triệu đồng đối với ông Lê Anh Tuấn do xây dựng công trình trên đất nông nghiệp với diện tích gần 100m2 và lấn đất do cơ quan, tổ chức của nhà nước đã quản lý với diện tích gần 428m2.

HỮU PHÚC