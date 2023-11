Bắt người đàn ông liên quan vụ giết người bị truy nã khi đang trốn ở Campuchia

Tối 29-11, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cho biết vừa phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia, truy bắt nghi can Hà Hỗ Tin (33 tuổi, ngụ xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) do liên quan đến vụ “giết người” xảy ra tại Phú Yên, đang trốn truy nã tại Campuchia.