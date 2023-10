Bắt người phụ nữ giết người cướp tài sản ở chợ đầu mối Thủ Đức

Ngày 1-10, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho hay, đơn vị đã bắt giữ nữ nghi can giết người cướp tài sản ở chợ đầu mối Thủ Đức.

Trước đó, trưa 30-9, một số người đi ăn trưa về đến bãi xe ở chợ đầu mối Thủ Đức (phường Tam Bình, TP Thủ Đức, TPHCM) thì phát hiện chị T. (26 tuổi, ngụ tỉnh Long An) nằm chết cạnh vũng máu nên báo công an.

Công an có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh để điều tra. Qua đó, công an xác định có người phụ nữ chở chị T. bằng xe máy tới khu vực trên.

Tại đây, người phụ nữ vật chị T. xuống rồi dùng hung khí sát hại. Gây án xong, nghi can tẩu thoát. Qua truy xét, tối 30-9, công an đã bắt giữ được nghi can và bước đầu xác định đối tượng sát hại chị T. để cướp tiền, nữ trang và điện thoại.