Bắt nhóm người Hàn Quốc trộm hơn 2 tỷ đồng

Trước đó, ngày 21-5, Đội 4 Phòng PC02, nhận được tin báo tại nhà bà Nguyễn Thị Thu N. (sinh năm 1970, ngụ quận 7) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản gồm: 200 triệu đồng, 30.000 USD, 1 đồng hồ, 1 nhẫn kim cương, lắc vàng, vòng vàng, vàng miếng SJC.... Tổng giá trị tài sản bị mất trộm vào khoảng hơn 2 tỷ đồng.

Nhận tin, Phòng PC02 phối hợp cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08, Công an TPHCM), Công an quận 1, Công an quận 7 điều tra truy xét. Qua đó, công an xác định 3 người Hàn Quốc có liên quan là Wang LeeHyang, Gim ChangDuok, Heo SeongHyun nên đưa về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, cả 3 thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 19-5, cả 3 ở khách sạn phường Tân Phong, quận 7 để bàn bạc đi trộm cắp tài sản. Đến 18 giờ 45 cùng ngày, cả 3 đi đến trước một căn nhà trên đường Mỹ Thái, phường Tân Phú, quận 7 để tìm nhà dân trộm cắp.

Lúc này, Heo SeongHyun thấy căn nhà trên đường không có đèn sáng nên dừng lại và chỉ cho Gim ChangDuok và Wang LeeHyang. Sau đó, Heo SeongHyun đi bộ qua phía bên hông nhà rồi trèo rào vào bên trong, còn lại Gim ChangDuok và Wang LeeHyang đứng ngoài cảnh giới.

Khi vào trong, Heo SeongHyun dùng búa phá cửa kính bên hông nhà rồi đi ra phía trước cửa nhà dùng xà beng phá khóa cửa cho Gim ChangDuok đi vào trong. Tiếp đó, Heo SeongHyun vào phòng ngủ tầng 2 phát hiện có một két sắt để kế giường ngủ, Heo SeongHyun dùng búa và xà beng mang theo đập phá két sắt và cùng Gim ChangDuok lấy tài sản tẩu thoát về khách sạn.

Cả 3 trả phòng và đi về khách sạn đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành (quận 1) thuê phòng định tẩu thoát về Hàn Quốc nhưng bị công an phát hiện bắt giữ.