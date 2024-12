Bắt tài xế xe ô tô đánh người giữa đường phố trung tâm TPHCM

Tối 16-12, nguồn tin của Phóng viên Báo SGGP cho hay, Công an quận 1 (TPHCM) đã tống đạt quyết định bắt khẩn cấp Quách Minh Nhựt (sinh năm 1991, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Quách Minh Nhựt tại cơ quan công an

Trước đó, trưa 14-12, ông T. (sinh năm 1974, ngụ quận 1) lái xe máy chở con gái đi học tới đường Cống Quỳnh (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) đoạn gần cổng số 1 của Bệnh viện Từ Dũ thì xe ô tô do Nhựt dừng đón khách chắn 1 phần đường. Sự việc khiến cho nhiều xe đi phía sau không thể di chuyển.

Ông T. thấy xe ô tô hạ kính nên nhắc nhở Nhựt lái xe đi để tránh ùn ứ. Bất ngờ, Nhựt xuống xe rồi xông vào đánh, đá vào người ông T.. Người dân tìm cách can ngăn nhưng Nhựt không dừng tay.

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip

Một lúc sau, Nhựt lên xe ô tô rời đi. Sau vụ việc, ông T. bị xây xát, đau ở vùng đầu, tinh thần hoảng loạn. Gia đình nạn nhân đã đến trụ sở công an trình báo.

Nhựt đánh người được 2 người phụ nữ can ngăn

Qua điều tra, công an đã mời Nhựt tới làm việc và người này thừa nhận do bực tức nên dẫn tới hành vi đánh ông T.. Trong ngày, công an đã đưa ông T. đi giám định thương tích.

CHÍ THẠCH