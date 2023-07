Bắt tạm giam đối tượng lái xe Vinfast cố tình đâm vào chiếc Peugeot

Sáng 28-7, Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Đức (48 tuổi, ngụ phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải 2 clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển ô tô đen nhãn hiệu VinFast cố tình đâm nhiều lần vào xe ô tô đỏ nhãn hiệu Peugeot dừng trên đường, khiến 2 xe bị hư hỏng nặng. Đáng nói, thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe ô tô đỏ có 3 người đang ngồi bên trong. Khi bị ô tô đen tông, cả 3 người đều bỏ chạy thoát thân. Sau khi clip đăng tải lên xã hội đã thu hút hàng ngàn lượt xem, bình luận, gây xôn xao dư luận.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP Buôn Ma Thuột đã vào cuộc điều tra và xác định Trần Văn Đức là người cầm lái xe ô tô VinFast. Trước đó, do mâu thuẫn nên ông Đức đã ly hôn với vợ cũ và đã phân chia tài sản. Chiều 25-7, Đức \ uống rượu bia và lái ô tô VinFast về nhà vợ cũ tại đường Kim Đồng (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột). Tại đây, khi phát hiện xe ô tô Peugeot đỏ đang dừng trước cổng, có em trai của vợ cũ cùng 2 người khác trên xe nên Đức đã chặn đường, tông liên tục vào xe này. Rất may 3 người trên xe Peugeot đỏ đã kịp tung cửa chạy nên không bị thương tích.

Theo một nguồn tin, cơ quan chức năng đã giám định thiệt hại của chiếc Peugeot lên tới 472 triệu đồng. Nguyên nhân bước đầu của vụ việc được xác định do Trần Văn Đức có mâu thuẫn với gia đình vợ cũ. Đức cho rằng con trai không quan tâm mình và một số nguyên nhân khác nên đã gây ra vụ việc.