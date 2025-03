Bắt tạm giam lái xe gây tai nạn khiến 2 bà cháu tử vong ở Hà Tĩnh

Lái xe Nguyễn Văn Hương (trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” liên quan vụ tai nạn giao thông khiến 2 bà cháu tử vong ở huyện Hương Khê.

Chiều 19-3, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Khê đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hương (sinh năm 1973, trú tại tổ dân phố Trung Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố. Ảnh: VKSND tỉnh Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 13 giờ 10 phút ngày 15-2, tại Km399+412 tuyến quốc lộ 15, thuộc địa phận thôn 12 (xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Hương điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 38H - 49.xx lưu thông theo hướng thị trấn Hương Khê đi TP Hà Tĩnh.

Hương đã không chấp hành đúng quy tắc giao thông (đi không đúng phần đường quy định) dẫn đến gây tai nạn với xe mô tô biển kiểm soát 38P1 - 59.xx do bà Hoàng Thị Đ. (sinh năm 1967), điều khiển theo hướng ngược chiều, phía sau xe chở cháu Phan Văn Đăng K. (sinh năm 2018), cùng trú tại thôn 3, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến cháu Phan Văn Đăng K. tử vong tại chỗ, bà Hoàng Thị Đ. bị đa chấn thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Sau khi xảy ra tai nạn, Nguyễn Văn Hương tự ý đón xe khách, rời khỏi hiện trường. Đến 7 giờ ngày 16-2, Nguyễn Văn Hương đến cơ quan điều tra đầu thú.

Hiện trường vụ tai nạn

Tin liên quan Tai nạn giữa ô tô và xe máy, 2 bà cháu ở Hà Tĩnh tử vong

DƯƠNG QUANG