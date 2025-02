Bắt tạm giam tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong trên Quốc lộ 51

Tối 18-2, Công an phường Phú Mỹ, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Viết Duy (sinh năm 2004, trú tại thị xã Phú Mỹ) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.