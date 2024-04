Bắt thanh niên giả vờ mua vàng rồi cướp

Ngày 14-4, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hữu Thoại (sinh năm 1994, ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Long An) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".