Bay nội địa miễn phí, khám phá Nhật Bản

Khu du lịch suối nước nóng Jozankei ở đảo Hokkaido, phía Bắc Nhật Bản

Theo trang tin Euronews, có một thực tế là khách nước ngoài khi lên kế hoạch du lịch Nhật Bản thường chọn dừng chân ở những thành phố nổi tiếng như Tokyo, Osaka hay Kyoto, bỏ qua những điểm đến hấp dẫn khác. Vì 2 điểm đến càng cách xa nhau, chi phí di chuyển càng cao, nên khách nước ngoài buộc phải chọn lựa 1 lộ trình nhất định, không thể khám phá được hết chỉ nội trong một chuyến đi.

Với chương trình bay miễn phí trên mạng lưới nội địa, từ tháng 9 năm nay, JAL đã triển khai khái niệm du lịch liền mạch trên khắp quần đảo Nhật Bản. Mạng lưới rộng lớn của JAL hiện kết nối 133 điểm đến trên toàn lãnh thổ Nhật Bản.

Chương trình của JAL tạo điều kiện cho du khách đi xa hơn nữa đến những vùng lãnh thổ khác nhau, những điểm đến ít quen thuộc hơn nhưng vẫn có nhiều giá trị văn hóa và lịch sử như quần đảo Okinawa ở phía Nam hay đảo Hokkaido ở phía Bắc Nhật Bản.

Chi phí du lịch Nhật Bản tương đối cao. Việc miễn phí vé máy bay nội địa sẽ giúp du khách tiết kiệm một khoản tiền đáng kể và dùng khoản này để mua sắm, ăn uống hay tham quan các viện bảo tàng, những đền đài di tích lịch sử. Để được hưởng chương trình bay nội địa miễn phí, trước hết, du khách quốc tế phải đặt vé máy bay khứ hồi thông qua các đại lý du lịch hoặc trực tiếp trên trang web chính thức của JAL.

Vé bay nội địa sẽ hoàn toàn miễn phí với điều kiện thời gian dừng chân tại chặng đầu tiên ở Nhật Bản phải dưới 24 giờ. Ví dụ, nếu khách bay từ London (Anh) đến Fukuoka, mà có dừng chân tại Tokyo để ngủ lại qua đêm (hơn 24 giờ) thì chuyến bay từ Tokyo đến Fukuoka sẽ bị tính thêm phí là 100USD. Nhưng nếu thời gian dừng chân tại Tokyo (điểm đến đầu tiên) chỉ kéo dài có vài giờ, vé sẽ miễn phí.

Trang tin Euronews cho hay, bên cạnh một số giải pháp như lập quota khách tham quan hoặc thu thêm phí du lịch tại những địa danh vốn đã quá đông người (như núi Phú Sĩ), chương trình bay nội địa miễn phí của JAL hy vọng đem lại những tác động tích cực cho ngành du lịch Nhật Bản. Việc phân tán lượng khách nước ngoài đến những điểm du lịch ít nổi tiếng hơn sẽ giúp giảm bớt áp lực tại những điểm tham quan hầu như lúc nào cũng đông khách, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế các vùng miền khác trên cả nước.

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Du lịch Nhật Bản, số du khách quốc tế đến Nhật Bản trong tháng 8-2024 đạt 2,93 triệu lượt khách, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. So với mức du lịch trước đại dịch Covid-19, số khách tham quan vào mùa hè năm 2024 đã tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2019. Trong năm 2023, Nhật Bản đã thu hút hơn 25 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu ngành du lịch là 36,7 tỷ USD.

Với đà này, Nhật Bản hy vọng đạt mức 40 triệu lượt khách mỗi năm, từ đây cho đến 5 năm tới. Tuy nhiên, ngành du lịch Nhật Bản hiện cũng đang phải đối mặt với khá nhiều thách thức, trong đó có tình trạng thiếu hụt nhân viên phục vụ tại một số điểm lưu trú, tắc nghẽn giao thông, chất lượng dịch vụ còn kém dù giá vẫn cao…

Chương trình miễn phí vé máy bay nội địa hiện được áp dụng cho du khách đến từ 12 nước như Mỹ, Canada, Australia, New Zealand, Việt Nam, Thái Lan, Singapore… JAL cho biết danh sách các nước được hưởng các chuyến bay nội địa miễn phí sẽ được mở rộng thêm trong tháng 10.

