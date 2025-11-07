BCTech gắn kết "Nhà trường - Doanh nghiệp"

Chiều 7-11, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu (BCTech) tổ chức Lễ gắn kết Nhà trường - Doanh nghiệp và khởi động năm học 2025-2026. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu

Phát biểu khai mạc, bà Trương Huỳnh Như, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao phục vụ kinh tế biển và công nghiệp xanh trở thành nhiệm vụ trọng tâm mà nhà trường quyết tâm theo đuổi.

Trong hành trình ấy, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND TPHCM, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành. Nhờ đó, BCTech từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo nghề trọng điểm của vùng.

BCTech ký kết hợp tác đào tạo với doanh nghiệp

“Nhà trường luôn tâm niệm rằng: “Sức mạnh của giáo dục nghề nghiệp là sức mạnh của sự gắn kết”, gắn kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhà trường, vì cùng một mục tiêu: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của TPHCM mới”, bà Như nhấn mạnh.

BCTech tiếp nhận tài trợ học bổng từ doanh nghiệp

Tại buổi lễ, nhà trường đã ký kết hợp tác đào tạo với 5 doanh nghiệp. Đồng thời tiếp nhận tài trợ từ 30 tổ chức và doanh nghiệp cho Quỹ học bổng của trường. Nhân dịp này, BCTech cũng tri ân các doanh nghiệp, trường học đã đồng hành trong suốt thời gian qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng yêu cầu, thời gian tới BCTech tiếp tục đổi mới mô hình đào tạo theo năng lực thực tiễn, lấy người học làm trung tâm, lấy thầy cô giáo làm tấm gương về đạo đức, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến. Trong đó, chú trọng tăng thời lượng thực hành, trau dồi kỹ năng nghề, thông thạo ngoại ngữ và kỹ năng mềm.

Cùng với đó là mở rộng liên kết doanh nghiệp và hợp tác quốc tế, hình thành Hệ sinh thái thực hành mô phỏng môi trường doanh nghiệp gắn với các khu công nghiệp, khu kinh tế biển và khu công nghệ cao. Ngoài ra, cần phát triển đội ngũ giảng viên đạt chuẩn quốc tế, tăng cường tham gia mạng lưới đào tạo vùng Đông Nam Bộ…

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu tri ân doanh nghiệp, nhà trường đã đồng hành trong thời gian qua.

Đồng chí khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục tạo cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng, phục vụ công tác đào tạo và học tập, khuyến khích doanh nghiệp tham gia bồi dưỡng kỹ năng, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời cam kết hỗ trợ đầy đủ cho “Ba nhà đồng hành”: Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ sinh thái đào tạo mở, linh hoạt và hiệu quả.

KHÁNH CHI