Bé trai 7 tuổi nuốt pin tiểu vào dạ dày

Ngày 25-8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa xử lý, lấy thành công một dị vật là viên pin tiểu ra khỏi dạ dày bé trai 7 tuổi.

Viên pin tiểu được các bác sĩ lấy ra từ từ dạ dày bé trai 7 tuổi



Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 24-8, cháu N.V.T. (7 tuổi, ngụ thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) nuốt một viên pin tiểu nhỏ vào dạ dày. Khoảng 4 tiếng sau, gia đình đưa bé T. nhập viện Bệnh viện Đa khoa Khu vực An Giang. Tại đây, đội ngũ y khoa nhanh chóng hội chẩn, chụp X-quang, xác định trong dạ dày bé T. có một viên pin tiểu (dạng pin bỏ đồng hồ).

Xác định pin có tính axit, nằm lâu trong dạ dày sẽ gây thủng đường tiêu hóa, đội ngũ bác sĩ nhanh chóng gây mê để gắp dị vật ra ngoài. Do bé vừa ăn xong, thực phẩm trộn lẫn với pin tiểu, nên việc gắp dị vật gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, các bác sĩ gắp thành công viên pin tiểu ra khỏi dạ dày cháu bé. Hiện sức khỏe bé trai ổn định, có thể xuất viện sớm.

Theo bác sĩ Võ Dương Triều - Khoa Nội soi, dị vật đường tiêu hóa cần được xử trí đúng, kịp thời nhất là loại pin đồng hồ, có thể gây ra biến chứng nặng. Ngoài ra, nếu xử trí muộn (sau 6-8 giờ), dị vật sẽ bị đẩy vào ruột non, không thể nội soi.

THÀNH NHƠN