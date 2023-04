Beko ra mắt hàng loạt sản phẩm mới "Lựa chọn bền vững, sống chất Âu”

Danh mục sản phẩm mới của Beko bao gồm tất cả dòng hàng điện máy từ máy rửa bát, thiết bị nhà bếp với bếp điện từ, máy hút mùi, lò nướng âm tủ, lò vi sóng … đến các dòng điện gia dụng cỡ vừa và lớn như tủ lạnh, máy giặt, máy giặt sấy, máy nước nóng, tủ lạnh và nhiều sản phẩm gia dụng nhỏ dành cho đời sống gia đình.

Dãy sản phẩm tủ lạnh hai cửa hoàn toàn mới với bộ đôi công nghệ HarvestFresh™ và NutriFreeze

Thật khó để duy trì một lối sống lành mạnh cân bằng trong nhịp sống hối hả và bận rộn ngày nay. Đó cũng là lý do Beko cung cấp bộ đôi giải pháp HarvestFresh™ - Ánh sáng vi chất, mô phỏng chu kỳ ánh sáng của mặt trời trong vòng 24 giờ để lưu trữ rau củ luôn tươi ngon, giữ trọn vitamin, đặc biệt vitamin A và C, cùng với NutriFreeze - đông mềm chuẩn Âu -3oC, giúp lưu giữ thực phẩm tươi ngon đến 7 ngày, cắt thái dễ dàng, không cần rã đông. Cân bằng giữa rau, chất xơ và đạm thịt cá không còn là điều quá khó khăn với tủ lạnh Beko. Ngoài ra, Beko còn là thương hiệu cung cấp hệ thống làm lạnh kép NeoFrost ngay cả trên những dòng tủ nhỏ 250 lít, giúp lưu trữ thực phẩm tươi lâu hơn, làm lạnh nhanh hơn và không lẫn mùi thực phẩm.

Dãy sản phẩm Beko đa dạng với các dòng tủ lạnh 2 cửa ngăn đá trên, 2 cửa ngăn đá dưới, tủ lạnh Side-by-side hoặc tủ lạnh nhiều cửa phong phú, đáp ứng nhu cầu người dùng cùng với sự đa dạng thiết kế về màu sắc và chất liệu phù hợp với nội thất nhà bạn.

Giặt sấy nhanh hơn, tối ưu sức khỏe gia đình

Cũng trong đợt này, Beko Việt Nam tung ra dòng máy sấy Heatpump (sấy bơm nhiệt) hoàn toàn mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu. Sản phẩm sấy bơm nhiệt 10kg được tích hợp công nghệ IronFinish™ giúp quần áo luôn sẵn sàng để mặc ngay, không cần là ủi ngay sau khi lấy ra khỏi lồng, trong khi đó công nghệ Hygiene Refresh giúp khử mùi và diệt khuẩn cho áo quần nhanh chóng với khả năng sấy hấp chỉ trong 23 phút. Thậm chí với HomewhizTM máy còn có khả năng kết nối với thiết bị di động thông qua WiFi để điều khiển thông minh và dễ dàng hơn, cũng như đề xuất chương trình sử dụng được cá nhân hóa theo thói quen của người dùng.

Mặc dù, công việc giặt giũ mất nhiều thời gian và công sức, nhưng với các sản phẩm của Beko, bạn đã có thể giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng. Chẳng hạn Công nghệ hơi nước SteamCureTM đưa hơi nước nóng vào trước mỗi chu trình giặt, giúp làm mềm vết bẩn cứng đầu, tăng hiệu quả giặt sạch, đồng thời sau khi kết thúc chương trình, công nghệ này còn phun ra hơi nước nóng giúp giảm nếp nhăn quần áo đến 58% và giảm 28% thời gian ủi đồ, đồng thời diệt 99% vi khuẩn và tác nhân gây dị ứng, được hiệp hội dị ứng Anh Quốc chứng nhận.

Bên cạnh máy rửa chén, máy hút mùi âm tủ, bếp từ, lò nướng, lò vi sóng và các thiết bị nấu ăn khác cũng hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc tận hưởng bên gia đình đồng thời kiến tạo một cuộc sống lành mạnh với chất lượng và độ bền cao đến từ Châu Âu. Bếp từ Beko được trang bị mặt kính Schott truyền nhiệt tối ưu, công nghệ điều khiển “Touch sensitive” cho trải nghiệm nấu nướng tiện lợi và thú vị, trong khi công nghệ IndyFlex giúp kết hợp hai vùng nấu để tạo ra vùng nấu rộng rãi hơn phù hợp với các loại nồi chảo lớn trong những buổi tiệc gia đình. Lò nướng Beko cũng không thua kém với các công nghệ hiện đại. Chức năng nướng 4D với công nghệ AeroPerfectTM giúp phân bổ nhiệt 4 chiều, thực phẩm chín đều hai mặt mà không cần lật trở thực phẩm. Đặc biệt chức năng Steam Assist bổ sung độ ẩm bằng cách phun hơi nước (nhờ công nghệ điều khiển tự động) trong suốt quá trình nướng giúp cho thực phẩm giữ được độ tươi ngon, giòn bên ngoài và mềm bên trong, bảo toàn màu sắc và chất dinh dưỡng, giữ lại nhiều nhất các hương vị tự nhiên và tránh hoàn toàn việc thực phẩm bị khô sau khi nướng. Và không thể không kể đến các dòng sản phẩm gia dụng cỡ nhỏ như máy pha cà phê có khả năng pha bột hoặc xay hạt với nhiều công thức cho ra nhiều món cafe khác nhau, lò vi sóng, bộ dụng cụ xay thức ăn và xay sinh tố phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc cần xay nhuyễn thực phẩm hàng ngày, máy đánh trứng cầm tay hoặc để bàn và cả những sản phẩm phục vụ cho việc dọn dẹp nhà cửa như máy hút bụi không dây, bàn ủi cầm tay…

Máy rửa chén và thiết bị gia dụng nhà bếp

Máy rửa chén Beko với Công nghệ CornerIntense, tay phun đặc biệt giúp nước được phun đến mọi ngóc ngách nhờ vào chuyển động theo hình chữ nhật, giúp bát đĩa luôn sạch sâu sáng bóng. Thêm vào đó, công nghệ SelfDry mở cửa tự động cuối chu trình để máy có thể thoát hơi nước, làm khô bát đĩa nhanh chóng. Đặc biệt, Beko chính thức giới thiệu máy rửa chén được trang bị tính năng AutoDose lần đầu xuất hiện tại thị trường Việt Nam.

AutoDose giúp máy tự định lượng dung dịch tẩy rửa cho phép bạn bỏ qua bước nạp chất tẩy rửa trong cả tháng vì nó có thể đo lường và tối ưu lượng nước rửa chén từ lần đầu sử dụng, mang đến trải nghiệm vệ sinh chén dĩa vừa đơn giản, vừa trọn vẹn nhưng cũng tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho người dùng.