Bến Tre: 5 năm, xây dựng hơn 3.000 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đến dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bến tre và 316 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh.

Trong 5 năm qua, hệ thống mặt trận tỉnh Bến tre được đánh giá có nhiều đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động phong trào thi đua yêu nước. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp vận động, tiếp nhận được trên 190 tỷ đồng, đã chi hỗ trợ xây dựng hơn 3.000 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho người dân trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị vận động chi hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo hiếu học; trao phương tiện sinh kế, xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn… với tổng số tiền hơn 670 tỷ đồng.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội

Hiện nay, toàn tỉnh đã xây dựng thành công 140 mô hình và 4 điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, Công an xây dựng 15 mô hình đang phát huy hiệu quả. Chú trọng xây dựng, nhân rộng những mô hình ở các cơ sở thờ tự của các tôn giáo như: mô hình “Họ đạo bình yên, tự quản về an ninh, trật tự”, “Xóm đạo bình yên”...

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu cho rằng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Luật MTTQ Việt Nam sau 10 năm triển khai thực hiện và đưa ra các kiến nghị, đề xuất sửa đổi cần thiết.

Cần chú trọng phát huy vai trò của người Việt Nam, người Bến Tre ở nước ngoài hướng về quê hương, chung tay xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp. Đặc biệt, triển khai các giải pháp tốt nhất nhằm giảm thiểu xâm nhập mặn, giúp người dân định hướng mô hình lao động sản xuất phù hợp, hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho người dân vào những thời điểm khó khăn ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn.

