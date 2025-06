Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP (từ ngày 11 đến ngày 17-6-2025)

Giúp anh Võ Đức Trọng HCCG 25-32B (16-6-2025): Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 200.000đ, Tran Thi Diu (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số… 02638 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 500.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …48808 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …12353 (CK): 300.000đ, Tran Nguyen Phuong Anh (CK): 500.000đ, Ngo Quoc Viet (CK): 450.000đ, CSPM+ CSTV (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số …06507 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …77015 (CK): 1.000.000đ, Phan Dinh Men (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …25975 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Ba Phan (CK): 200.000đ, Me Nhung va con Xoan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …06982 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …71631 (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số …46198 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …69049 (CK): 2.000.000đ, Phan Phong Nhan (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …84429 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …32222 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …67015 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …02425 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …15158 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …88886 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …56011 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Cam Nhung (CK): 500.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Pham Thi Phuong (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số …37502 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …31833 (CK): 200.000đ, Dang Thi Huong (CK): 200.000đ, Pham Thi Hong Phan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …67359 (CK): 2.000.000đ, Tran Ngoc Cong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …20470 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …11506 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Cam Hong (CK): 200.000đ, Pham Minh Phuc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …16565 (CK): 200.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số …01032 (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 5.000đ, Tran Thi Truong An (CK): 200.000đ, Le Thi An Na (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp em Lê Đăng Khôi HCCG 25-32 (9-6-2025): Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …86749 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …86868 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …98887 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Xuan Hai (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số …78256 (CK): 300.000đ, Co Thiep (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số …77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …64001 (CK): 100.000đ, Do Thanh My + Do Nguyen Mai Huong (CK): 200.000đ.

Giúp em Y Lành HCCG 25-31 (30-5-2025): Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Bạn đọc TK số …86749 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp em Vũ Hoàng Hiệp HCCG 25-30B (26-5-2025): Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Bạn đọc TK số …86749 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp Cụ Huỳnh Thị Phước HCCG 25-30 (23-5-2025): Nguyễn Đức Hào (Q.10): 500.000đ, Bạn đọc TK số …86749 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp bé Nêu HCCG 25-28 (16-5-2025): Bạn đọc TK số …86749 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số …77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Tần HCCG 25-27 (12-5-2025): Nguyen Tran Truc My (CK): 500.000đ, Dang Kim Mai Ly (CK): 300.000đ, Tran Kim Binh (CK): 1.000.000đ, Le Van Phuoc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số …56521 (CK): 1.000.000đ.

Giúp ông Đặng Hữu Oanh HCCG 25-26 (9-5-2025): Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp bé Biện Thị Thiên Lý HCCG 25-25 (14/4): Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp bé Rah Lan Thư HCCG 25-24 (11/4): Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp ông A Hủh HCCG 25-20B (4/4): Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Bạn đọc TK số …05320 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 25.000đ, Pham Ngoc Bao Tram (CK): 500.000đ, Nguyen Xuan Doan (CK): 100.000đ.

Giúp Bệnh nhân ung bướu nghèo: Tran Kim Hung (CK): 300.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM Bạn đọc TK số …77015 (CK): 1.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.