Bến Tre: Chi sai trên 4,3 tỷ đồng tiền hỗ trợ người lao động

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre thực hiện không đúng Nghị định số 68 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ngày 7-2, theo kết luận của Thanh Tra tỉnh Bến Tre, một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã chi trùng, chi sai với số tiền trên 4,3 tỷ đồng trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị định số 68 ngày 1-7-2021 của Chính phủ.

Theo đó, tổng số tiền chi trùng, chi sai là trên 4,3 tỷ đồng, trong đó đơn vị tự rà soát phát hiện là hơn 4,1 tỷ đồng; riêng thanh tra phát hiện là gần 196 triệu đồng.

Hiện số tiền đã thu hồi nộp ngân sách là trên 3,5 tỷ đồng, còn lại chưa thu hồi nộp ngân sách là trên 772 triệu đồng tại các huyện: Ba Tri, Chợ Lách, Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam, Châu Thành, Bình Đại, TP Bến Tre.

Ngoài ra, đề nghị UBND huyện Giồng Trôm chỉ đạo phòng chuyên môn điều chỉnh nghiệp vụ tài chính số tiền trên 12 triệu đồng đúng quy định và UBND huyện Châu Thành rà soát, điều chỉnh, phê duyệt lại quyết định hỗ trợ cho đúng quy định, đồng thời hoàn trả số tiền 69 triệu đồng theo kết luận của kiểm toán.

Từ kết quả trên, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân phòng LĐ-TB-XH huyện Châu Thành do có những hạn chế thiếu sót trong việc tham mưu UBND huyện phê duyệt danh sách trùng đối tượng hỗ trợ; đồng thời UBND huyện Châu Thành chỉ đạo các xã An Hoá, Phước Thạnh, Tân Thạch họp kiểm điểm rút kinh nghiệm do chưa hoàn trả ngân sách huyện kinh phí cấp thừa, chưa kịp thời báo cáo UBND huyện để điều chỉnh phê duyệt lại quyết định hỗ trợ theo đúng quy định.

Riêng đối với UBND huyện Mỏ Cày Nam, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cá nhân phòng LĐ-TB-XH trong việc lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ đã có những hạn chế. Ngoài ra, chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn phối hợp tổ chức rà soát lại danh sách chi hỗ trợ cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế F0, F1 để tránh trùng lấp.

Ngoài ra, đề nghị UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Thanh tra tỉnh sau 30 ngày, kể từ ngày công bố kết luận thanh tra.