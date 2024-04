Bến Tre: Tập trung ứng phó hạn mặn, chăm lo đời sống nhân dân

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến cho biết, Bến Tre cũng như các địa phương trong cả nước phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực từ những diễn biến bất ổn của tình hình kinh tế - chính trị thế giới. Ngoài ra, nắng nóng, nước mặn xâm nhập đã ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trên địa bàn.

Trước khó khăn trên, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đạt được những kết quả khá tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo thực hiện; kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục trong xu hướng phục hồi tích cực và đạt một số kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý 1 đạt 4,55%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; giá trị sản xuất các khu vực, tổng mức bán lẻ hàng hóa, huy động vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách đạt hơn 2.024 tỷ đồng, tăng 24,82% so cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được nâng chất và bảo đảm. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững.

Để tiếp tục triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu của Nghị quyết năm 2024, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm thi đua Đồng khởi mới trong hai năm 2024-2025 bằng các sản phẩm cụ thể; lãnh đạo việc thí điểm phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” ở 3 Đảng bộ Khối cơ quan doanh nghiệp, thành phố Bến Tre, Bình Đại, kết thúc việc thí điểm trong quý 2 để đánh giá triển khai rộng khắp trong toàn tỉnh.

Các ngành, các cấp triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát của tỉnh ủy năm 2024. Trong đó, quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc giám sát thường xuyên, mạnh dạn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để ngăn ngừa và xử lý vi phạm. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát của ban chỉ đạo năm 2024.

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến yêu cầu các ngành, các cấp xây dựng hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Song song đó, thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2024, gắn với khởi công xây dựng cầu Ba Lai 8 trên Tuyến đường bộ ven biển. Đặc biệt, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. Chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình phê duyệt, đấu thầu dự án; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, nhất là các dự án có quy mô lớn để đóng góp cho tăng trưởng.

Ngoài ra, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; tiếp tục thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp về thuế, phí, thương mại, đầu tư đã ban hành. Địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp; quyết liệt cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng chống thiếu nước, xâm nhập mặn, không để thiệt hại đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực, nhất là đề xuất các giải pháp tiếp tục lãnh đạo thực hiện đạt kết quả Nghị quyết năm 2024 của tỉnh ủy trong quý 2 và từ nay đến cuối năm.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bến Tre, nhiệm kỳ 2020-2025

Cũng tại hội nghị này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.

TÍN HUY