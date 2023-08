Bến Tre: Xây dựng nhà máy xử lý 650 tấn rác thải/ngày

Liên quan đến vụ việc Nhà máy xử lý rác thải tỉnh Bến Tre bị tạm ngưng hoạt động (do vi phạm), rác thải phải chuyển về tập kết ở bãi rác An Hiệp (huyện Ba Tri) khiến bãi rác này quá tải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (Báo SGGP có nhiều bài phản ánh gần đây), ngày 10-8, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam đã chủ trì cuộc họp đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu Nhà máy xử lý rác thải tỉnh Bến Tre.

​Đại diện Sở TN-MT tỉnh Bến Tre cho biết, để khắc phục tình trạng quá tải ở bãi rác An Hiệp, tỉnh đã có phương án tái cơ cấu Nhà máy xử lý rác thải tỉnh Bến Tre. Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn AMACCAO sẽ đầu tư thực hiện Nhà máy điện rác Bến Tre trên cơ sở điều kiện vật chất, hạ tầng của Nhà máy xử lý rác thải tỉnh Bến Tre hiện tại.

Cụ thể, Nhà máy điện rác Bến Tre sẽ được đầu tư trên diện tích 7,15ha (trong đó phần diện tích của nhà máy hiện tại là 3,8ha; diện tích mở rộng là 3,35ha). Theo kế hoạch, Nhà máy điện rác Bến Tre sẽ chính thức hoạt động vào quý 1-2026 với công suất xử lý 650 tấn rác thải/ngày.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam đã thống nhất phương án tái cơ cấu Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre, đồng thời cho biết địa phương sẽ hỗ trợ chủ đầu tư giải quyết nhanh các thủ tục, sớm hoàn thiện hồ sơ để trình HĐND tỉnh Bến Tre thông qua tại kỳ họp đột xuất vào cuối năm 2023.

Về công tác khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp, đại diện Sở TN-MT tỉnh Bến Tre cho biết, ngành chức năng địa phương đã hoàn thành việc phủ bạt các ô chôn lấp rác tại bãi rác; gia cố tường bao, không để nước từ rác thải rỉ, chảy ra ngoài… Cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường quanh bãi rác An Hiệp đã không còn. Về giải pháp lâu dài, UBND huyện Ba Tri đang kêu gọi nhà đầu tư tham gia đầu tư, xây dựng Nhà máy xử lý rác thải An Hiệp.