Vụ bãi rác An Hiệp (Vĩnh Long): Thêm nhiều trạm trung chuyển, điểm tập kết rác quá tải

Ngày 25-7, ông Lê Văn Vũ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre cho biết, trong thời gian bãi rác An Hiệp tạm ngưng tiếp nhận rác, từ ngày 21 đến 24-7, khối lượng rác thải sinh hoạt tại các xã, phường đã chất đầy tại 11 trạm trung chuyển và 13 điểm tập kết, với tổng lượng rác khoảng 450 - 510 tấn (trung bình 150 - 170 tấn/ngày). Một số trạm như Phú Khương và phường Sơn Đông đã không còn khả năng tiếp nhận, buộc đơn vị phải chuyển rác về trạm trung chuyển Phú Tân để tạm lưu giữ.

“Các trạm trung chuyển hiện chỉ thiết kế để lưu chứa rác trong ngày trước khi đưa đi xử lý. Nếu tình hình này tiếp tục kéo dài quá ngày 27-7, toàn bộ hệ thống trung chuyển sẽ bị quá tải và không thể tiếp nhận thêm rác”, ông Vũ cảnh báo.

Các trạm trung chuyển hiện chỉ thiết kế để lưu chứa rác trong ngày trước khi đưa đi xử lý, nếu chờ đến quá ngày 27-7 là nguy cơ quá tải

Cũng theo ông Vũ, phần lớn các điểm tập kết rác hiện nay đều chưa được che chắn kỹ lưỡng, nằm lộ thiên trên các trục lộ chính. Việc này không chỉ làm giảm năng lực lưu chứa mà còn khiến rác phân hủy nhanh, phát tán mùi hôi, làm phát sinh ruồi nhặng và nguy cơ rỉ nước thải ra môi trường xung quanh. Đồng thời, lực lượng công nhân thu gom rác cũng đang phải làm việc trong điều kiện thiếu an toàn, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Các điểm tập kết rác hiện nay đều chưa được che chắn kỹ lưỡng

Trước đó, chiều 21-7, hàng chục người dân xã An Hiệp và xã Ba Tri đã tổ chức ngăn chặn xe rác vào bãi An Hiệp. Người dân phản ánh bãi rác này thường xuyên phát sinh mùi hôi, đặc biệt trong mùa mưa, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sinh hoạt. Đây là lần thứ ba, người dân tổ chức chặn xe rác, 2 lần trước vào tháng 7-2023 và 7-2024.

Ngày 22-7, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, UBND xã An Hiệp, xã Ba Tri cùng các ban ngành đã tổ chức buổi đối thoại với người dân. Qua đó, người dân yêu cầu khắc phục rò rỉ nước rỉ rác, chống sạt lở bờ tường khu vực bãi rác An Hiệp, bảo đảm khoảng cách an toàn giữa bãi rác và khu dân cư, đồng thời đề nghị hỗ trợ an sinh và bảo hiểm cho người dân bị ảnh hưởng.

Đại diện cơ quan chức năng và đơn vị vận hành bãi rác đã cam kết phủ bạt ao chứa rác số 11 và 12 trong vòng 5 ngày để kiểm soát mùi. Sau khi hoàn tất, sẽ tổ chức mời đại diện người dân đến kiểm tra hiện trạng trước khi vận hành trở lại bãi rác An Hiệp theo đúng quy chuẩn môi trường.

Được biết, bãi rác An Hiệp nằm trong khu vực có 132 hộ dân sinh sống trong bán kính dưới 1.000 mét, chịu tác động trực tiếp từ hoạt động xử lý rác. Mỗi mùa mưa, tình trạng mùi hôi và rò rỉ nước thải thường xuyên tái diễn, khiến người dân bức xúc và các xe rác không thể tiếp cận để đổ rác, dẫn đến ùn ứ kéo dài.

Hiện Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long, các sở ngành và UBND xã An Hiệp sớm khẩn trương xử lý ô nhiễm, tạo điều kiện cho công tác vận chuyển và xử lý rác thải sớm trở lại bình thường. Nếu không có biện pháp kịp thời, nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường trên diện rộng là rất lớn.

TÍN HUY