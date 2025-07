Vụ bãi rác An Hiệp gây ô nhiễm môi trường: Tạm dừng thu gom rác thải sinh hoạt tại 15 xã

Nguyên nhân do bãi rác An Hiệp đang thực hiện các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, chờ đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian tạm dừng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, đề nghị các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động tự thực hiện các biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt tại chỗ bảo đảm vệ sinh và an toàn. Tại các xã lân cận, người dân cũng nhận thông báo tương tự trong khi chờ khắc phục ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp.

Liên quan đến vấn đề ô nhiễm tại bãi rác An Hiệp, chiều 21-7, hàng chục người dân sống xung quanh bãi rác An Hiệp (xã An Hiệp và xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) tổ chức ngăn chặn, không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp đổ vì ô nhiễm môi trường. Ngày 22-7, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, UBND xã An Hiệp và xã Ba Tri cùng với các đơn vị liên quan, địa phương tiếp tục tổ chức tiếp xúc, đối thoại với người dân để vận động cho xe chở rác vào bãi rác. Qua buổi tiếp xúc, hầu hết các ý kiến người dân yêu cầu dừng tiếp nhận rác để giải quyết dứt điểm tình trạng phát sinh mùi hôi tại bãi rác. Trong trường hợp không xử lý được mùi hôi, đề nghị bãi rác dừng tiếp nhận rác thải của địa phương khác.

Người dân bức xúc vì bãi rác bốc mùi hôi nồng nặc

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo UBND xã An Hiệp, xã Ba Tri và lãnh đạo đơn vị vận hành bãi rác đã cam kết với người dân khẩn trương áp dụng các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát mùi hôi (phủ bạt PE ao số 11 và ao số 12) chậm nhất trong 5 ngày và giải quyết các yêu cầu thoả đáng của người dân. Khi hoàn thành phủ bạt, UBND xã An Hiệp cùng với các sở, ngành mời đại diện người dân vào kiểm tra. Sau đó tổ chức buổi họp để thống nhất cho vận hành lại bãi rác An Hiệp.

Đây là lần thứ 3 người dân tổ chức chặn xe vào bãi rác An Hiệp vì ô nhiễm môi trường. Qua nhiều lần đối thoại, chính quyền địa phương cam kết khắc phục tình trạng ô nhiễm tại bãi rác này, nhưng cứ đến mùa mưa thì vấn đề ô nhiễm tái bùng phát, khiến nhiều hộ dân bức xúc. Hiện xung quanh bãi rác An Hiệp có 132 hộ dân tại xã Ba Tri và xã An Hiệp nằm trong phạm vi bán kính 1.000m bị ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường từ bãi rác.

TÍN HUY