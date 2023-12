Bến xe tăng chuyến dịp Tết Dương lịch

Cao điểm trong 4 ngày nghỉ dịp Tết Dương lịch từ 29-12-2023 đến 1-1-2024, các bến xe dự báo lượng hành khách sẽ tăng ở một số tuyến có cự ly ngắn và các tuyến có điểm du lịch như Đà Lạt, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết… Bến xe miền Đông mới dự kiến tổng lượt xe qua bến hơn 800 lượt với gần 13.000 khách, cao điểm sẽ rơi vào ngày 29-12 với 275 lượt xe, tương ứng 4.224 khách.

Bến xe khuyến khích các đơn vị vận tải không điều chỉnh tăng giá trong dịp tết, trường hợp để đảm bảo chi phí khi quay đầu thì mức tăng không quá 40%. Bến xe miền Tây dự báo lượng xe và hành khách xuất bến dịp tết năm 2024 sẽ tăng 25% so với cùng kỳ và tăng gấp đôi so với ngày thường. Giá vé vẫn giữ như ngày thường. Bến xe An Sương dự báo lượng hành khách dịp Tết Dương lịch sẽ tăng 120% so với ngày thường.

HẢI NGỌC