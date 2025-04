Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4, nhiều tuyến đường về miền Tây kẹt cứng

Ghi nhận thực tế, trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn từ huyện Bến Lức đến TP Tân An, lượng phương tiện tăng đáng kể khiến các phương tiện phải nối đuôi nhau di chuyển chậm. Trong đó, đoạn Quốc lộ 1 từ ngã tư Long Kim đến cầu Bến Lức xảy ra kẹt xe kéo dài, người dân phải mệt mỏi nhích từng chút một cả nửa giờ đồng hồ mới qua được cầu Bến Lức. Lực lượng giao thông tỉnh Long An đã túc trực xuyên suốt để điều tiết giao thông, tuy nhiên do lượng phương tiện dồn ứ quá đông nên buộc phải di chuyển chậm.

Trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn cầu Bến Lức, lượng phương tiện tăng đáng kể khiến kẹt xe khi qua cầu

Tương tự trên Quốc lộ 62 và Quốc lộ N2, Quốc lộ 50… theo hướng về miền Tây, lượng phương tiện đông từ đêm 29-4 đến trưa cùng ngày. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Long An đã triển khai tối đa quân số, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và hướng dẫn điều tiết giao thông tại các điểm nút giao có đông phương tiện, có nguy cơ ùn tắc giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển trên Quốc lộ 1 (đoạn qua TP Tân An)

Tại nút giao ngã ba Trung Lương đến Quốc lộ 60 (đoạn qua cầu Rạch Miễu), từ đêm 29-4 đến trưa cùng ngày, rất đông phương tiện xếp hàng dài, nối đuôi chờ hiệu lệnh điều tiết giao thông chặn dừng một chiều, ưu tiên dòng phương tiện từ Tiền Giang đi Bến Tre của ngành chức năng tỉnh Tiền Giang để qua cầu Rạch Miễu.

Ghi nhận từ sáng đến 14 giờ cùng ngày, lượng phương tiện quá đông theo hướng Tiền Giang đi Bến Tre nên Trạm thu phí cầu Rạch Miễu phải xả trạm rất nhiều lần để tránh tình trạng kẹt xe.

Rất đông phương tiện qua cầu Rạch Miễu (phía Tiền Giang đi Bến Tre)

Ông Lý Hoàng Vũ, Bến trưởng Bến phà Rạch Miễu cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ này, đơn vị đã huy động 3 phà 100 tấn. Hôm nay 30-4, do lượng phương tiện tăng đột biến, đơn vị đã khẩn trương tăng cường thêm 1 phà 100 tấn và sẽ hoạt động xuyên suốt đến hết ngày 4-5. Cùng với đó, tất cả các nhân viên của bến phà làm việc suốt kỳ nghỉ để phục vụ nhu cầu đi lại nghỉ lễ của người dân.

Cùng ngày, Hội Liên hiệp phụ nữ phường 6, TP Tân An (Long An) và các nhà hảo tâm đã trực tiếp phát miễn phí hơn 500 phần (gồm nước suối, nước cam, bánh bông lan, bánh mì…) trên Quốc lộ 1, đoạn qua TP Tân An cho người dân về miền Tây nghỉ lễ

NGỌC PHÚC