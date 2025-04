Người dân đổ về quê nghỉ lễ, giao thông TPHCM và các tuyến đường về ĐBSCL ùn tắc

Người dân đổ về quê nghĩ lễ, giao thông ùn ứ nhiều tuyến đường. Ảnh: TAM NGUYÊN

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua các quận Bình Tân và huyện Bình Chánh, lượng phương tiện, đặc biệt là xe máy chở theo đủ loại hàng hóa, từ nhu yếu phẩm đến quà cáp, nối đuôi nhau di chuyển chậm. Nhiều đoạn đường trở nên đông đúc, ùn ứ.

Tại các khu vực cửa ngõ phía Tây và Tây Nam thành phố, hướng về các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long..., dòng xe ô tô và xe máy nối đuôi nhau kéo dài trên nhiều cây số.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên Quốc lộ 1 hướng về các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Tại Bến xe Miền Tây cũng ghi nhận lượng hành khách tăng cao so với ngày thường. Hành khách tập trung đông đúc để chờ xe về các tỉnh Tiền Giang, Long An, Cần Thơ, Vĩnh Long... Ai nấy đều mang theo những túi lớn, thùng nhỏ chứa đầy ắp tình cảm và quà mang về quê.

Các tuyến đường Kinh Dương Vương, đường Nguyễn Văn Linh hướng về miền Tây, dòng xe cộ đông đúc và di chuyển khó khăn.

Nhiều tuyến đường ùn ứ từ chiều 29-4. Ảnh: TAM NGUYÊN

Tương tự, đầu giờ chiều cùng ngày, hàng ngàn người dân đã đổ về Bến xe Miền Đông (cũ) để bắt xe về quê nghỉ lễ.

Người dân mang theo hành lý lỉnh kỉnh, háo hức chờ đợi chuyến xe để trở về sum họp cùng gia đình. Các tuyến đường dẫn vào bến xe như: Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh… ghi nhận lượng phương tiện di chuyển đông đúc.

Nhiều gia đình nhỏ lỉnh kỉnh đồ về quê trong kì nghỉ lễ dài. Ảnh: TAM NGUYÊN

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp lễ, CSGT cũng có mặt để điều tiết, hướng dẫn người dân, tránh tình trạng chen lấn và đảm bảo trật tự. Dù lượng người đổ về bến xe rất đông nhưng nhìn chung tình hình vẫn diễn ra trật tự.

CSGT điều tiết tại các tuyến đường

Lãnh đạo Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã tăng cường quân số, có mặt tại các điểm nóng giao thông để điều tiết, phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển. Tuy nhiên, do lượng phương tiện quá lớn đổ dồn về cùng một thời điểm, tình trạng ùn ứ vẫn xảy ra ở một số đoạn đường và nút giao thông quan trọng.

Người dân khi di chuyển trên Quốc lộ 1 và các tuyến đường cửa ngõ TPHCM trong chiều tối nay cần chú ý giữ khoảng cách an toàn, di chuyển chậm và tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông. Dự kiến tình hình giao thông trên các tuyến đường này sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ.

Rất đông phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1 (đoạn qua Long An) theo hướng TPHCM đi miền Tây. Ảnh: NGỌC PHÚC

Ghi nhận của PV Báo SGGP, lúc 17 giờ, trên Quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, hướng về miền Tây), hàng ngàn ô tô, xe máy chen chúc, nhích từng chút một. Đặc biệt, Quốc lộ 1A đoạn qua cầu Bến Lức, phương tiện nối đuôi kéo dài nhiều km. Quá mệt mỏi vì kẹt xe, nhiều người chở theo con nhỏ trên xe máy phải tấp vào lề ngồi nghỉ mệt.

Tại các nút giao cầu Bến Lức, ngã tư Long Kim, nút giao tuyến tránh Quốc lộ 1 (Long An)..., lực lượng CSGT Công an tỉnh Long An túc trực 24/24 điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân địa phương và người về quê nghỉ lễ.

Còn trên Quốc lộ 60 đoạn dẫn vào cầu Rạch Miễu (TP Mỹ Tho, Tiền Giang), từ 15 giờ chiều, phương tiện đã bắt đầu ùn ứ. Càng về tối, lượng phương tiện lưu thông hướng Tiền Giang đi Bến Tre càng tăng, khiến giao thông trên cầu Rạch Miễu kẹt xe nghiêm trọng.

Để giải tỏa bớt phương tiện trên Quốc lộ 60, trong chiều 29-4, Công ty BOT cầu Rạch Miễu đã xả trạm 3 lần theo yêu cầu của CSGT hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang. Trên cầu Rạch Miễu, lực lượng CSGT liên tục chốt chặn, tổ chức cho lưu thông 1 chiều theo từng đợt.

Ngoài ra, ngành giao thông hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh cũng huy động thêm phà để ứng phó kẹt xe dịp lễ năm nay. Cụ thể, tại bến phà Đại Ngãi nối Trà Vinh - Sóc Trăng, huy động 9 phà, dự phòng 2 phà, tăng 5 phà so với ngày thường; bến phà tạm Rạch Miễu nối Bến Tre - Tiền Giang, tăng từ 2 lên 4 phà loại 100 tấn để giảm ùn tắc cho cầu Rạch Miễu.

Tương tự, một số tuyến đường cửa ngõ miền Tây khác như Quốc lộ 50, N2… cũng xảy ra kẹt xe trong chiều tối 29-4, do lượng phương tiện tăng đột biến. Dự báo, khu vực cửa ngõ miền Tây sẽ còn kẹt xe kéo dài trong những ngày tới, do lượng người dân đổ về các tỉnh ĐBSCL nghỉ lễ đông.

Trên Quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, hướng về miền Tây), hàng ngàn ô tô, xe máy chen chúc, nhích từng chút một. Ảnh: NGỌC PHÚC

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu các lực lượng chức năng duy trì hoạt động đường dây nóng 24/7 để tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh của người dân về tình hình giao thông trong suốt kỳ nghỉ lễ; tập trung kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực thường xảy ra tai nạn giao thông, chủ động ngăn chặn đua xe trái phép và tụ tập gây rối.

Trong khi đó, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, xuyên suốt kỳ nghỉ lễ, lực lượng CSGT của tỉnh sẽ ứng trực 100% quân số, thực hiện nhiệm vụ điều tiết phân luồng và tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm giao thông. Trong đó, tập trung kiểm soát các hành vi vi phạm như: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy; vi phạm tốc độ; tránh, vượt không đúng quy định; không chấp hành tín hiệu giao thông; chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn; điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng…

Đối với tuyến giao thông đường thủy, lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang sẽ tập trung kiểm soát, xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm về hoạt động của phương tiện (điều kiện hoạt động, thiết bị, dụng cụ an toàn của phương tiện; công dụng, vùng hoạt động; niên hạn sử dụng; hoán cải); hoạt động của thuyền viên, người lái phương tiện, chủ phương tiện; quy tắc giao thông và tín hiệu của phương tiện; quy định về vận tải đường thủy nội địa…

TRUNG DŨNG - TAM NGUYÊN - NGỌC PHÚC - TÍN HUY