Hợp long cây cầu vượt biển dài nhất miền Trung

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), sáng 30-4, TP Huế tổ chức lễ hợp long cầu qua cửa biển Thuận An. Đây là cây cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung, nối liền đôi bờ Hải Dương - Thuận An (nay là phường Thuận An, quận Thuận Hóa, TP Huế).

Hợp long cầu qua cửa biển Thuận An

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP Huế và cầu qua cửa biển Thuận An giai đoạn 1 chính thức khởi công vào ngày 26-3-2022 với tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng. Trong đó, quy mô đầu tư giai đoạn 1 có chiều dài tuyến 7,785km, phần cầu qua cửa biển Thuận An dài khoảng 2,36km.

Dự án do Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế làm chủ đầu tư. Thời gian thi công hoàn thành giai đoạn 1 là 3 năm tính từ ngày khởi công.

Hình hài cây cầu qua cửa biển Thuận An trước ngày hợp long

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ hình thành tuyến đường du lịch ven biển đi dọc bờ biển TP Huế, tạo điều kiện thúc đẩy hình thành các đô thị ven biển; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, du lịch của địa phương, cải thiện và nâng cao đời sống của người dân ven biển.

VĂN THẮNG