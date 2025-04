Bệnh viện Hồng Đức 2 bị xử phạt

Cụ thể, xử phạt Bệnh viện Hồng Đức 2 (259 An Phú Đông 3, khu phố 5, phường An Phú Đông, quận 12) 8 triệu đồng vì thay thế thuốc đã kê trong đơn thuốc bằng một thuốc khác có cùng hoạt chất, cách dùng, liều lượng khi chưa có sự đồng ý của người mua. Xử phạt ông Phan Anh Tuấn (360 An Dương Vương, phường 4, quận 5) 4 triệu đồng vì người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở Y tế cũng có quyết định xử phạt Nhà thuốc Cẩm Hà (Lô F, chung cư Hùng Vương, đường Đặng Thái Thân, phường 11, quận 5) 1,5 triệu đồng, buộc tiêu hủy tang vật vì kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Hàng hóa vi phạm là thuốc chữa bệnh (thuốc Flustad 75 và thuốc Tamiflu).

* Thanh tra Bộ Y tế vừa có quyết định xử phạt Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng (số 6 Cao Bá Quát, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) 45 triệu đồng vì quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

THÀNH SƠN