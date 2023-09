Bí thư Thành ủy Hà Nội: Sai đâu xử lý đấy, bảo đảm sự nghiêm minh

Bí thư Thành ủy Hà Nội đã thăm hỏi, trao hỗ trợ một số đồ dùng thiết yếu cho các gia đình đang tạm cư tại nhà số 5C, ngách 68, ngõ 29, phố Khương Hạ. Chia sẻ với những mất mát của các gia đình và động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn, đồng chí Đinh Tiến Dũng đã thông tin nhanh với bà con về các biện pháp hỗ trợ và khẳng định thành phố luôn ở bên các gia đình, tạo điều kiện để các hộ nhanh chóng ổn định cuộc sống. Trước mắt, thành phố huy động các lực lượng hỗ trợ tốt nhất các nhu cầu thiết yếu cho các hộ dân, chăm sóc bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện, hỗ trợ lo hậu sự cho người đã mất.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đánh giá cao các lực lượng chức năng, đoàn thể, bà con nhân dân, thanh niên tình nguyện tại địa phương đã phát huy truyền thống nhân văn, thể hiện tình cảm tương thân tương ái hỗ trợ quà, chỗ ở tạm cho các nạn nhân. Đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân tiếp tục theo sát tình hình đời sống các gia đình, kịp thời quan tâm, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần, giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống; tạo điều kiện về mua, thuê nhà ở xã hội cho các hộ dân…

Trước kiến nghị của bà con với thành phố về các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy cho người dân, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, thành phố đã thống nhất với Bộ Công an chỉ đạo điều tra, từ khâu cấp phép xây dựng. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sẽ vào cuộc kiểm tra trách nhiệm lãnh đạo, quản lý liên quan. “Tinh thần chỉ đạo là sai đâu xử lý đấy, bảo đảm sự nghiêm minh theo quy định của pháp luật”, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ.