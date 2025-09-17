Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Lập tổ công tác chuyên ngành xuống cơ sở tháo gỡ khó khăn

Chiều 17-9, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Dương (TPHCM).

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Dương. Thực hiện: VĂN MINH

Tập trung giữ vững an ninh, trật tự cơ sở

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM phân tích những tiềm năng, lợi thế và đặc thù của phường Bình Dương, nơi có Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ – Đô thị chiếm 75% diện tích, được quy hoạch bài bản, hạ tầng giao thông đồng bộ. Đồng chí nhấn mạnh phường cần tận dụng điều kiện sẵn có để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang kết luận buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí lưu ý, với đặc thù tập trung đông công nhân, người lao động, nhiệm vụ hàng đầu của phường là giữ vững an ninh, trật tự cơ sở. Các lực lượng phải bám sát địa bàn, gần dân, sát dân; đồng thời tăng cường lắp đặt camera an ninh, giám sát giao thông, mở rộng bản đồ số và kết nối đồng bộ với cấp thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và đoàn công tác đến làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phân tích phường Bình Dương có tiềm năng, điều kiện phát triển hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển các dịch vụ, tiện ích đi kèm hệ sinh thái, đồng chí Trần Lưu Quang khuyến khích "suy nghĩ đi rồi chúng ta sẽ làm được, còn không suy nghĩ thì không bao giờ làm được”. Cụ thể, phường phải tập trung xây dựng và phát triển hệ sinh thái phát triển khoa học công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đồng chí còn gợi mở việc huy động nguồn lực xã hội hóa để chăm lo an sinh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bắt đầu từ những việc nhỏ nhưng phải thiết thực.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, nhiệm vụ phát triển giáo dục, y tế, chăm lo sức khỏe nhân dân phải được đặt lên hàng đầu. Trong đó, phường cần ưu tiên đầu tư trường lớp ở nơi còn thiếu, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là giáo viên dạy kỹ năng. “Các em học sinh càng nhỏ tuổi càng phải được ưu tiên. Các em là tương lai của mỗi gia đình, của TPHCM và của đất nước. Không thể khác được”, đồng chí nhấn mạnh.

Tổ chức chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng thực chất

Đề cập việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng cấp xã được phân cấp nhiều nhiệm vụ, khối lượng công việc rất lớn. Chia sẻ với khó khăn, vướng mắc của phường Bình Dương và các phường, xã, đặc khu trên địa bàn, đồng chí chỉ đạo các cơ quan liên quan kịp thời tiếp thu, giải quyết. Thành phố sẽ thành lập các tổ công tác chuyên ngành xuống cơ sở tháo gỡ, hướng dẫn xử lý; đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo thực chất, đi vào giải quyết từng vấn đề, từng công việc cụ thể cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh: “Tôi yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ TPHCM và các cơ quan liên quan tổ chức những lớp học theo tinh thần đó”, đồng thời gợi mở có thể xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng, đào tạo về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; di dời hạ tầng kỹ thuật… nhằm nâng cao hiệu quả giải ngân đầu tư công.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến, phản ánh từ cơ sở, kịp thời giải quyết và xử lý vướng mắc cho các địa phương.

Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương Nguyễn Văn Đông cho biết, phường có diện tích hơn 58km², dân số trên 107.700 người. Trên địa bàn có Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ – Đô thị Bình Dương, chiếm khoảng 75% diện tích toàn phường. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương Nguyễn Văn Đông phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG Bên cạnh những lợi thế, phường còn gặp nhiều khó khăn như trường lớp chưa đáp ứng nhu cầu học bán trú, thiếu giáo viên; cơ sở dữ liệu số hóa trước đây chưa được kết nối với hệ thống của TPHCM, gây khó khăn trong việc tái sử dụng hồ sơ cho người dân. Phường kiến nghị thành phố quan tâm, tháo gỡ nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, giáo dục, quốc phòng – an ninh và cải cách thủ tục hành chính.

