Chiều 17-9, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn công tác của TPHCM đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Dương (TPHCM).

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khảo sát Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Dương. Thực hiện: VĂN MINH

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM...

Trước buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đến khảo sát tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Dương (TPHCM).

Đến khu vực tiếp nhận hồ sơ, Bí thư Thành ủy TPHCM thăm hỏi, trò chuyện với người dân đến thực hiện thủ tục. Đồng chí cũng lắng nghe các ý kiến đánh giá của người dân về việc giải quyết thủ tục hành chính và nghe lãnh đạo trung tâm báo cáo hoạt động của trung tâm, trong đó có điều kiện làm việc của cán bộ, công chức ở trung tâm.

Về hoạt động của trung tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương Nguyễn Văn Đông thông tin, từ ngày 1-7 đến nay, trung tâm tiếp nhận hơn 16.710 hồ sơ, trả kết quả 16.251 hồ sơ. Số còn lại trong thời hạn giải quyết. Trung tâm cũng tổ chức 10 buổi làm việc vào sáng thứ 7 và tiếp nhận 765 hồ sơ.

Phường Bình Dương có diện tích hơn 58km² và hơn 107.700 dân số, được thành lập từ việc sáp nhập các phường Hòa Phú, Phú Mỹ, Phú Tân (thuộc TP Thủ Dầu Một và phường Phú Chánh thuộc TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trước đây). Phường có Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ và đô thị Bình Dương chiếm khoảng 75% diện tích toàn phường).

Toàn phường hiện có 178 cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách, giảm 9 người so với khi thành lập phường.

Phường Bình Dương có mô hình “cà phê sáng – trao đổi với nhân dân” phát huy hiệu quả tốt trong việc gần dân, sát việc, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kể từ khi mô hình này hoạt động đã có 45 cuộc cà phê sáng trao đổi với nhân dân với hơn 1.000 lượt người dân tham dự.

