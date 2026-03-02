Cử tri mong muốn TPHCM phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê giá rẻ

Cử tri mong muốn, các ứng cử viên sau khi trúng cử ĐBQH sẽ đề xuất Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách gỡ “nút thắt” về quỹ đất và thủ tục hành chính trong phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê giá rẻ.

Chiều 2-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường Diên Hồng, Hòa Hưng và Vườn Lài (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, tại đơn vị bầu cử số 6.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các ứng cử viên ĐBQH dự tiếp xúc cử tri tại các phường Diên Hồng, Hòa Hưng và Vườn Lài. Thực hiện: VĂN MINH

Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; cùng lãnh đạo các phường Diên Hồng, Hòa Hưng và Vườn Lài.

Đơn vị bầu cử số 6 gồm các ứng cử viên: Đỗ Đức Hiển, ĐBQH khóa XV hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trịnh Thị Huyền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM; Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trò chuyện với người dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, cử tri được giới thiệu tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên. Trên cơ sở đó, từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI.

Đánh giá tổng thể chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri Đoàn Phương (phường Diên Hồng) nhận xét, nội dung bám sát các vấn đề thiết yếu của thành phố.

Cử tri mong muốn các ứng cử viên, nếu trúng cử, tiếp tục quan tâm hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, nhất là lĩnh vực an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trình bày chương trình hành động. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đề cập đến tuyến metro số 1 đang phát huy hiệu quả, cử tri Phùng Thế Vinh (phường Hòa Hưng) đề nghị, nếu các ứng cử viên trúng cử thì tiếp tục quan tâm thúc đẩy tiến độ tuyến metro số 2 để sớm đưa vào khai thác.

Đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra nhằm phòng chống lãng phí trong đầu tư công.

Ứng cử viên Đỗ Đức Hiển, ĐBQH khóa XV hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày chương trình hành động. Ảnh: VIỆT DŨNG

Quan tâm vấn đề nhà ở và chính sách cho người lao động, cử tri Nguyễn Đức Thành (phường Diên Hồng) mong muốn, các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ đề xuất cụ thể để Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách tháo gỡ các “nút thắt” về quỹ đất và thủ tục hành chính trong phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê giá rẻ.

Qua đó, tạo điều kiện để người dân và người lao động tiếp cận nhà ở.

Bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên trình bày chương trình hành động. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cử tri cũng đề nghị quan tâm các giải pháp giúp lao động phổ thông, lao động trung niên tiếp cận chính sách bảo hiểm xã hội phù hợp, bền vững.

Trao đổi với cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm.

Bà Trịnh Thị Huyền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM trình bày chương trình hành động. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước các ý kiến cử tri ghi nhận và đánh giá cao vai trò người đứng đầu Đảng bộ TPHCM trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các công viên thời gian qua, đồng chí Trần Lưu Quang chia sẻ, bản thân chỉ đóng góp một phần rất nhỏ trong việc hình thành các công viên, mảng xanh của thành phố.

Theo đồng chí, đây là kết quả từ chủ trương chung của lãnh đạo TPHCM và sự đồng hành của doanh nghiệp, trong việc tận dụng các khu đất trống để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ người dân.

Ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM trình bày chương trình hành động. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về tuyến metro số 2, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, thành phố quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, coi đây là tuyến metro "kiểu mẫu" để có bộ tiêu chuẩn của TPHCM, từ đó triển khai các tuyến tiếp theo. Thành phố đặt mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ hoàn thành 3 tuyến metro, gồm: metro số 2, tuyến Bến Thành đến Thủ Thiêm và tuyến Thủ Thiêm đến sân bay Long Thành, từng bước giải quyết căn cơ bài toán giao thông đô thị.

Cử tri nêu ý kiến đến các ứng cử viên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với các chung cư cũ, chung cư chưa hoàn chỉnh pháp lý, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Riêng về nhà ở xã hội và nhà cho công nhân thuê, nhiệm kỳ này, TPHCM phấn đấu xây dựng khoảng 199.000 căn, góp phần bảo đảm an sinh và ổn định đời sống người lao động.

Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin thêm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiếp tục được giữ vững; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ xây dựng TPHCM không ma túy.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với các cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về giải pháp giảm ùn tắc giao thông, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, thành phố đang triển khai đồng bộ các giải pháp căn cơ như mở rộng cao tốc, xây dựng các tuyến đường mới, trong đó có dự án đường vượt biển từ Cần Giờ đi Vũng Tàu, nhằm tạo thêm động lực phát triển và giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân thành phố.

Tại hội nghị, bên cạnh các vấn đề dân sinh, cử tri cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng thông tin xấu độc, tin giả trên không gian mạng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến niềm tin của người dân. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, thông tin trên mạng xã hội lan truyền rất nhanh, nếu không được kiểm chứng dễ dẫn đến hiểu lầm, tác động tiêu cực đến xã hội. Cùng với việc cơ quan chức năng tăng cường quản lý, xử lý nghiêm hành vi tung tin sai sự thật, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức, tỉnh táo trước thông tin chưa được kiểm chứng, không chia sẻ, phát tán tin giả.

VĂN MINH