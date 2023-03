Bí thư Thành ủy TPHCM: Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính có tâm, có tầm

Ngày 22-3, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính của Đảng bộ TPHCM năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp TPHCM chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TPHCM; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Kết luận chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá rất cao những kết quả đạt được trong công tác nội chính của Đảng bộ TPHCM, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Cùng với đó, đồng chí điểm lại những mặt làm được trong công tác nội chính.

TPHCM thực hiện một số chuyên án lớn

Trong đó, TPHCM tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; kịp thời xử lý nhiều vụ việc tiêu cực, phức tạp về kinh tế như: xăng dầu, bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp; chủ động xây dựng và phối hợp triển khai các phương án phòng ngừa, bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở.

Cùng với đó, các cơ quan nội chính TPHCM thực hiện một số chuyên án lớn như: hệ thống đăng kiểm xe cơ giới; bắt nhiều vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng; điều tra, khám phá, truy tố, xét xử nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Qua đó góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, kéo giảm tội phạm; giữ vững ổn định chính trị xã hội, củng cố khối đoàn kết dân tộc; tăng cường hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Đặc biệt, TPHCM tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt đối với những vụ việc phức tạp, tồn đọng trên địa bàn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ án tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm.

Các hoạt động của các cơ quan trong khối nội chính luôn tuân thủ pháp luật và nguyên tắc, nắm vững và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát nhiệm vụ với tinh thần cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính. Phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn, duy trì tốt quy chế liên ngành, tôn trọng tính độc lập của từng cơ quan theo quy định pháp luật trong giải quyết các vụ án, vụ việc; trong điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tố tụng, bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai.

Trong đó, vai trò của Ban Nội chính Thành ủy TPHCM với tư cách là cơ quan tham mưu đắc lực cho Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TPHCM ngày càng được phát huy hiệu quả trong công tác, trách nhiệm ngày càng được nâng lên.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ đạo thêm nhiều nội dung quan trọng, trong đó, giao Ban Nội chính Thành ủy TPHCM chủ trì, phối hợp, tham mưu các quy định, quy chế trong phối hợp giữa các cơ quan nội chính cho phù hợp với tình hình hiện nay về lĩnh vực công tác an ninh, nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Danh dự càng cao, trách nhiệm càng lớn

Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu, chấp hành và tổ chức thực hiện nghiêm kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương. Thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, rà soát các vụ việc, vụ án tham nhũng còn tồn đọng, những vụ việc đã triển khai chỉ đạo, nhất là các chỉ đạo của Trung ương.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực có liên quan, nhất là những vụ việc nhạy cảm, phức tạp như quản lý sử dụng đất, mua bán, chuyển nhượng tài sản công, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; quản lý vốn, tài sản nhà nước…

Trước tình hình và yêu cầu nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, trước hết là các cơ quan nội chính nhận thức, ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân thành phố; các cơ quan nội chính phải thấy được trọng trách, danh dự càng cao trách nhiệm càng lớn.

Đi đôi với đó là tuyên truyền giáo dục nâng cao đạo đức công vụ, khuyến khích và hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, giám sát; phát hiện, ngăn ngừa, xử lý tham nhũng, tiêu cực; khẩn trương triển khai thực hiện Đề án “Một số giải pháp, bài học kinh nghiệm để phòng ngừa hành vi vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước”, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn. Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, làm sao để toàn hệ thống chính trị, mọi người, mọi ngành đều có thống nhất cao về mục tiêu: Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đi cùng với đó, đồng chí yêu cầu tiếp tục chỉnh đốn, đổi mới hoạt động các cơ quan nội chính, tố tụng theo tinh thần cải cách tư pháp; tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng trên cơ sở minh bạch và công bằng, đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, giao Ban Nội chính Thành ủy TPHCM chủ trì đề xuất giải pháp hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm phát huy vai trò của khối nội chính quận ủy, huyện ủy, Thành ủy TP Thủ Đức trong công tác lãnh đạo công tác nội chính tại cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ).

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tuân thủ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng trong các cơ quan nội chính, tư pháp. Cùng với đó, tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảm bảo về số lượng, chất lượng; cán bộ phải cần, kiệm, liêm chính, chuyên nghiệp, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, phải xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính có tâm, có tầm. Đồng thời, quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc, trại tạm giam, nhà tạm giữ, kho vật chứng, mua sắm trang thiết bị, để từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tăng cường cải cách tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, dữ liệu số; hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, khai thác hồ sơ vụ án và các nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực nội chính và tư pháp.