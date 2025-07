Phường Bến Thành giao ban các cơ sở Đảng

Ngày 8-7, Đảng ủy phường Bến Thành tổ chức giao ban các cơ sở Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Kim Đức cho biết, 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn ổn định. Công tác chấn chỉnh trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tiếp tục được duy trì, nhưng vẫn còn tồn tại tình trạng ô tô đậu không đúng nơi quy định, nhất là trong giờ cao điểm.

Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành trao quyết định thành lập cơ sở Đảng

Phường cũng kiểm soát, đảm bảo kiểm soát hoạt động các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện, không để phát sinh vi phạm phức tạp. Tính đến 30-6, thu ngân sách nhà nước của phường đạt hơn 523 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đại diện chi bộ các khu phố nêu ý kiến về việc tạo điều kiện để các chi bộ khu phố tổ chức sinh hoạt đảm bảo, đúng quy định; định hướng phát triển phường trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND phường Bến Thành Mai Thị Hồng Hoa trao quyết định đến các cơ sở Đảng

Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành Hoàng Thị Tố Nga chia sẻ, trụ sở, cơ sở vật chất của phường hiện còn khó khăn. Tuy nhiên, có thuận lợi là phường có nhiều trường học, do đó có thể hỗ trợ điểm sinh hoạt tạm thời.

Bí thư Đảng ủy phường đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng tập trung tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức các phiên họp HĐND phường có chất lượng, đúng trọng tâm trọng điểm; hoàn thiện Trung tâm Phục vụ hành chính công, đẩy mạnh hoạt động phục vụ người dân. Cùng với đó, tập trung cho các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025) gắn với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tặng quà tri ân các gia đình chính sách…

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị

Dịp này, Đảng ủy phường Bến Thành công bố các quyết định thành lập đổi tên các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ phường. Theo đó, Đảng ủy phường Bến Thành trao quyết định thành lập Đảng bộ Cơ quan UBND phường; Đảng bộ Công an phường; Chi bộ Cơ quan Đảng phường; Chi bộ Quân sự phường.

Nhằm truyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động của hệ thống chính trị và các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ phường Bến Thành, các gương người tốt việc tốt… phường Bến Thành đang tổ chức thông tin trên các trang điện tử: phường Bến Thành, fanpage Cột cờ Thủ Ngữ và Zalo Official Cột cờ Thủ Ngữ, Đảng ủy phường Bến Thành. Đây là các kênh góp phần lan tỏa các thông tin tích cực theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

