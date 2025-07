Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai: Thu hút đầu tư phải đặt lợi ích của người dân, đất nước lên hàng đầu

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu giao nhiệm vụ cho 77 xã, phường. Ảnh: HỮU PHÚC

Theo báo cáo, từ ngày 1-7, tỉnh Gia Lai có 135 xã, phường chính thức đi vào hoạt động theo đơn vị hành chính mới. Trong đó, 58 xã, phường khu vực phía Đông đã được phân giao chỉ tiêu từ năm 2023 và vận hành ổn định. Với 77 xã, phường khu vực phía Tây, đây là lần đầu triển khai, được xác định là cơ hội để đổi mới chỉ đạo điều hành, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

UBND tỉnh giao 24 chỉ tiêu phát triển bao trùm các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an sinh, môi trường, quốc phòng – an ninh. Nhiệm vụ trọng tâm được chia làm hai nhóm: nhóm chung về tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế, chuẩn bị đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025–2030; và nhóm theo ngành, lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại, du lịch, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, môi trường, an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao quyết định phân chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các địa phương. Ảnh: HỮU PHÚC

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng yêu cầu các địa phương trên cơ sở chỉ tiêu được phân giao, cần rà soát tiềm năng, lợi thế của từng vùng để bổ sung vào văn kiện đại hội; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu. Đồng thời khẩn trương hoàn tất các loại quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng trong tháng 8 và 9 tới..

Ông nhấn mạnh, các địa phương phải chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả; chú trọng công tác giảm nghèo, phân tích rõ nguyên nhân và có giải pháp cụ thể để phấn đấu trong nhiệm kỳ tới, toàn tỉnh không còn hộ nghèo.

Về thu hút đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt: Phải luôn suy nghĩ và hành động vì lợi ích của người dân, của tỉnh và của đất nước lên trên hết.

