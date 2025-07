Nắng nóng quay trở lại miền Bắc

Chiều 28-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật, sau những ngày liên tục mưa dông, nắng nóng đã nhanh chóng quay trở lại miền Bắc.

Vào lúc 13 giờ hôm nay, nhiệt độ phổ biến ở Bắc bộ lên tới 35-36 độ C. Một số địa phương cao hơn như tỉnh Lào Cai 36,3 độ C; xã Bắc Mê (tỉnh Tuyên Quang) 36,1 độ C.

Không khí oi bức, độ ẩm thấp chỉ 55-60% khiến cảm giác nóng rát tăng lên rõ rệt.