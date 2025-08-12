Cơ quan khí tượng phải điều chỉnh dự báo về nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã điều chỉnh lại dự báo thời điểm kết thúc nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung là ngày 15-8, không phải 12-8.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 12-8 nhiều nơi ở khu vực Đông Bắc bộ (bao gồm Hà Nội), miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục nắng nóng 35-36 độ C.

Nắng nóng chói chang oi bức kèm các cơn dông ở tỉnh Ninh Bình trưa 12-8. Ảnh: PHÚC HẬU

Trước đó, trung tâm này dự báo từ ngày 11-8 nắng nóng kết thúc ở Bắc bộ và ngày 12-8 nắng nóng sẽ kết thúc ở Trung bộ. Nhưng theo cập nhật mới nhất, nắng nóng còn kéo dài và tiếp diễn trong các ngày 13 và 14-8 tại đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Từ ngày 15-8, nắng nóng ở đây mới kết thúc, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định lại.

Ở phía Nam, ngày 12-8 đã có mưa trên diện rộng. Theo dữ liệu của hệ thống đo mưa tự động Vrain, từ Đà Nẵng vào Nam bộ và Tây Nguyên, có ít nhất 15 tỉnh và thành phố đã có mưa vừa, trọng tâm mưa là Nam bộ. Trong đó Tây Ninh (93mm), Quảng Ngãi (92,6mm) và Lâm Đồng (89,4mm) có lượng mưa cao nhất.

Ở miền Bắc, trưa và chiều 12-8, một số nơi cũng có mưa rào cục bộ nhưng không khí chủ đạo vẫn là nắng nóng, nhiệt độ Hà Nội lên tới 35 độ C, gây cảm giác oi nóng bức.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo tối và đêm nay 12-8, khu vực Bắc bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ vẫn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Cùng thời điểm, từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.

PHÚC VĂN