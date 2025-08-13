Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9

Trên Biển Đông đang có gió mạnh cấp 7-9. Theo các chuyên gia khí tượng, đây là cấp gió mạnh ngang áp thấp nhiệt đới.

Chiều 13-8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang đề nghị chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Công văn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường được gửi đi sau khi Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia báo cáo ngày 13-8, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 7-9, giật cấp 11-12, biển động rất mạnh, sóng biển cao 2-5m.

Thời tiết Biển Đông đang chịu tác động của cơn bão Podul đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc). Mô hình: GFS

Đồng thời vùng biển từ Lâm Đồng đến TPHCM và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày 14-8, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông vẫn có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Để chủ động ứng phó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố thông báo ngay cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Các địa phương cần phải theo dõi liên tục thông tin cảnh báo thời tiết, duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Bộ cũng yêu cầu các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu hoặc sự cố.

PHÚC HẬU