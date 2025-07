Chiều 11-7, UBND TP Hà Nội tổ chức gặp mặt, biểu dương điển hình tiên tiến tiêu biểu của Công an Thủ đô và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh biểu dương những thành tích, kết quả của phong trào thi đua yêu nước Công an Thủ đô.

Theo lãnh đạo TP Hà Nội, các gương điển hình tiên tiến có mặt hôm nay là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước, đại diện cho hàng chục ngàn tập thể, cá nhân tiêu biểu đang ngày đêm, lặng lẽ đóng góp công sức, trí tuệ cho Thủ đô bình yên, phát triển.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Ông Trần Sỹ Thanh cho biết, cùng với cả nước, TP Hà Nội đã chính thức triển khai vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, với yêu cầu cấp thiết là tinh gọn bộ máy, rõ trách nhiệm, sát cơ sở, hiệu quả phục vụ.

Trong bối cảnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng Công an Thủ đô và các lực lượng quần chúng nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký quyết định trao tặng Bằng khen cho 22 tập thể, 15 cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ông Trần Sỹ Thanh đề nghị Công an TP Hà Nội tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua trong Công an Thủ đô theo hướng tập trung hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị...

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị Công an Thủ đô phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xác định đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược; tiếp tục xây dựng, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh, trật tự tại cơ sở; nhân rộng phong trào thi đua, biểu dương các gương điển hình, tạo sức lan tỏa và hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

“Đối với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tham dự buổi gặp mặt hôm nay, tôi mong đợi và tin tưởng rằng các đồng chí có vinh dự được tôn vinh năm nay sẽ tiếp tục phấn đấu, học hỏi và rèn luyện thường xuyên, giữ gìn và phát huy danh hiệu cao quý đã được tôn vinh; là bông hoa tỏa sáng, tỏa hương về tinh thần, đạo đức, ý thức trách nhiệm, sự tận tâm, tận lực cống hiến", ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký quyết định trao tặng Bằng khen cho 22 tập thể, 15 cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025; tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 2 năm thực hiện Đề án số 1 của Công an TP Hà Nội.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công an TP Hà Nội) khẳng định, những kết quả đã đạt được trong thời gian qua là quan trọng, nhưng mới chỉ là bước đầu, trong khi chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mang tính bản lề, phấn đấu thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, yêu cầu về một môi trường chính trị - xã hội ổn định, an toàn, kỷ cương không chỉ là điều kiện cần, mà còn là nền tảng thiết yếu để thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại buổi gặp mặt Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, cùng với cả nước, Thủ đô Hà Nội triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp với phương châm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, đã tạo nên áp lực cải cách mạnh mẽ đối với tất cả các cơ quan trong hệ thống chính trị, trong đó có lực lượng công an. Trong bối cảnh ấy, Công an Thủ đô không chỉ là lực lượng vũ trang giữ vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, mà còn phải thể hiện rõ tư duy đổi mới, tinh thần phục vụ nhân dân. Đây chính là thời điểm bản lề, là cơ hội để lực lượng Công an Thủ đô thể hiện được bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” sắc bén, tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.

ĐỖ TRUNG