Bình Định dùng công nghệ số để loại bỏ xe quá khổ, quá tải

Mới đây, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Trần Thanh Dũng, Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Bình Định đề cập đến thực trạng nhiều công trình giao thông dùng ngân sách nhà nước trên địa bàn đang đối diện với các nguy cơ bị xâm hại, mau hư hỏng, xuống cấp. Nhiều nguyên nhân được các ngành giao thông, vận tải Bình Định chỉ rõ, trong đó nguyên nhân lớn là do mật độ xe chở hàng hóa, vật liệu xây dựng quá nhiều và vấn nạn xe chở quá khổ, quá tải.

Trước mắt, các tuyến đường hàng ngàn tỷ được ngành giao thông Bình Định đưa vào danh sách công trình nguy cơ bị tàn phá bởi xe quá khổ, quá tải, gồm: quốc lộ (QL) 19 mới (nối QL1A đến cảng Quy Nhơn) và QL 19C, ĐT638 và QL 19B.

“Thường các công trình giao thông đầu tư vốn nhà nước đi vào hoạt động phải đủ 5 năm mới duy tu, bảo dưỡng. Tuy nhiên, có thực tế nhiều công trình chỉ mới hoạt động được 2 đến 3 năm thì đã phát sinh hư hỏng, xuống cấp phải dùng ngân sách để duy tu, sửa chữa và bảo dưỡng điều này rất bất cập và tốn kém”, ông Dũng cho biết.

Nhận thấy thực tế trên diễn ra ở địa bàn, Sở GTVT tỉnh Bình Định tham mưu UBND tỉnh này sớm ứng dụng đồng bộ công nghệ số vào kiểm soát, giám sát phương tiện giao thông, nhất là loại bỏ vấn nạn xe quá khổ, quá tải. Trước mắt, Sở GTVT tỉnh đã đầu tư, lắp đặt 2 trạm kiểm soát tải trọng phương tiện tự động (vốn gần 25 tỷ đồng) tại QL19 mới và QL19C, dự kiến hoạt động vào quý 4-2024.

“2 trạm cân tự động này sẽ cho phép xuất hóa đơn điện tử, với hệ thống camera giám sát, dữ liệu truyền trực tiếp về phần mềm chủ do Sở GTVT quản lý. Dữ liệu kiểm soát sau đó được chia sẻ công khai, minh bạch cùng ít nhất 3 cơ quan như thanh tra, đăng kiểm và CSGT tỉnh”, ông Dũng nói.

Theo lãnh đạo Sở GTVT Bình Định, cả nước hiện có 3 tỉnh, thành đã ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm soát phương tiện giao thông, nhất là xe quá khổ, quá tải như: Hải Phòng, TPHCM và tỉnh Bình Dương.

“Theo số liệu chia sẻ các tỉnh, khi thí điểm lắp đặt trạm cân tự động trong tháng đầu tiên đã giảm từ 20-25% tỷ lệ phương tiện, xe tải vi phạm tải trọng. Trong 6 tháng đến 1 năm, tỷ lệ vi phạm tải trọng giảm xuống chỉ còn 1 - 2%, rất hiệu quả”, ông Dũng nói.

Đầu tư thêm 2 trạm kiểm tra phương tiện tự động

Vừa qua, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có ý kiến chỉ đạo Sở GTVT tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện Vân Canh xây dựng thí điểm 2 trạm kiểm tra phương tiện tự động trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giao Sở GTVT tỉnh và UBND huyện Vân Canh và các đơn vị tuyên truyền, vận động và giải thích tìm sự đồng thuận đến các hộ dân bị ảnh hưởng để chấp hành, ủng hộ việc thi công xây dựng trạm kiểm tra phương tiện tự động tại Km11+240,85, tuyến Quốc lộ 19C.

Giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Vân Canh theo dõi, nắm bắt tình hình địa bàn, các hộ dân tại khu vực xây dựng trạm kiểm tra phương tiện tự động. Có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi cản trở, gây mất an ninh trật tự trong quá trình thi công…

Chỉ đạo Phòng CSGT phối hợp, hỗ trợ điều tiết giao thông tại khu vực thi công Trạm kiểm tra phương tiện tự động.