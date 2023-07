Bình Định: Huy động 150 cán bộ chiến sĩ tuần tra, kiểm soát địa bàn

Tại kỳ họp, Đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 61 vụ cố ý gây thương tích (giảm 11 vụ so với cùng kỳ), 10 vụ gây rối trật tự công cộng (tăng 9 vụ so với cùng kỳ), 112 vụ trộm cắp và chiếm đoạt tài sản…

Trong đó, nhức nhối nhất hiện nay là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí gây thương tích, có một số vụ sử dụng súng gây chết người. Cụ thể, đêm 21-5 vừa qua, 2 nhóm người với 40 đối tượng sử dụng hung khí, súng để giải quyết mâu thuẫn trên đường Hoàng Văn Thụ (TP Quy Nhơn). Trong vụ án này, công an đã khởi tố 35 bị can.

Theo Đại tá Võ Đức Nguyện, thời gian qua, mặc dù lực lượng công an tỉnh đã ngăn chặn được nhiều vụ thanh thiếu niên tụ tập gây mất trật tự, nhưng nhiều vụ các nhóm đối tượng hành động rất nhanh nên khó ngăn chặn.

Về giải pháp, theo Đại tá Võ Đức Nguyện, hiện Công an tỉnh Bình Định đã huy động 150 cán bộ, chiến sĩ thành lập các đội tuần tra kiểm soát phủ kín địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên các địa bàn "nóng", đô thị lớn...