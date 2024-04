Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khánh thành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Chiều 28-4, Bộ GTVT tổ chức lễ khánh thành dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020, đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác một phần đường cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.

Chương trình diễn ra tại 2 điểm cầu, điểm cầu chính tại phía Bắc hầm Núi Vung thuộc cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (tỉnh Ninh Thuận), điểm cầu còn lại tổ chức tại tỉnh Nghệ An, thuộc đường cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.

Tại điểm cầu chính thuộc tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ. Điểm cầu tỉnh Nghệ An có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo là 1 trong 3 dự án thành phần được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Liên danh nhà đầu tư là Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Xây dựng Đèo Cả và Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng 194.

Trên tuyến có hầm Núi Vung dài 2,2km, quy mô 3 làn xe, bề rộng hầm 14m, giai đoạn 1 sử dụng ống hầm phải, lưu thông 2 chiều. Đây là hầm đường bộ lớn thứ 4 cả nước sau hầm Hải Vân, hầm Đèo Cả và hầm Cù Mông do Tập đoàn Đèo Cả thực hiện.

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo đã hoàn thành đồng bộ 70km đường, 35 cầu, 2 nút giao liên thông, 2,25km đường hầm xuyên núi, đã chính thức thông xe vào ngày 26-4.

Hiện tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo hoàn thành đã đấu nối vào các tuyến đường cao tốc hiện hữu, gồm: Cam Lâm – Nha Trang, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây và TPHCM – Long Thành. Như vậy, từ TPHCM đến TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với khoảng cách 382km, có 5 đoạn tuyến nối liền mạch, tổng vốn đầu tư hơn 61.600 tỷ đồng.

Còn dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có chiều dài 49,3km, trong đó đoạn qua Nghệ An dài 44,4km, đoạn qua Hà Tĩnh dài 4,9km. Điểm đầu cao tốc tại nút giao với Quốc lộ 7 tại xã Diễn Cát (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), điểm cuối giao với Quốc lộ 8 tại xã Thanh Bình Thịnh (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 11.150 tỷ đồng, triển khai xây dựng từ tháng 5-2021.

Ngày 28-4, dự án đường cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt khánh thành, thông xe với chiều dài khoảng 30km, từ nút giao với Quốc lộ 7 ở xã Diễn Cát (huyện Diễn Châu) đến nút giao với Quốc lộ 46B ở xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên). Đoạn còn lại của dự án đang được các đơn vị nỗ lực thi công, dự kiến hoàn thành vào quý 3-2024.

Báo cáo tổng quan tình hình triển khai dự án, ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ GTVT, cho biết, giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020, Bộ GTVT đã triển khai 11 dự án cao tốc thành phần với tổng chiều dài 654km. Trong giai đoạn 2021 - 2025 đang triển khai 12 dự án cao tốc thành phần với tổng chiều dài 729km của tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Đến nay đã đưa vào khai thác 9 dự án của giai đoạn 2017 - 2020 với tổng chiều dài 525km.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn nêu rõ, 2 dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Diễn Châu - Bãi Vọt khánh thành và thông xe hôm nay có ý nghĩa rất lớn đối với các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận; mang lại không gian phát triển mới, liên vùng; rút ngắn đáng kể thời gian đi từ TPHCM đến Nha Trang và từ thủ đô Hà Nội đến TP Vinh. Hai dự án cũng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, tăng thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch đối với các tỉnh Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá, đường cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đưa vào khai thác có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Nghệ An. Tuyến cao tốc này góp phần hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc trên địa bàn tỉnh, hình thành tuyến giao thông huyết mạch, trục xương sống kết nối các khu vực kinh tế, hành lang kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm, sân bay, cảng biển; góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1A, rút ngắn thời gian đi lại giữa Nghệ An và Hà Nội từ hơn 5 giờ xuống còn hơn 3 giờ. Đặc biệt, tuyến cao tốc sẽ tạo động lực, sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; mở ra không gian và cơ hội phát triển mới về du lịch, thu hút đầu tư và đảm bảo quốc phòng - an ninh.