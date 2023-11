Bình Định: Khẩn trương di dời hơn 200 hộ dân vùng sạt lở đá núi

Ngày 8-11, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã giao Sở KH-ĐT tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét đề nghị của UBND huyện An Lão (Bình Định) thực hiện dự án di dời, tái định cư vùng thiên tai, sạt lở đá ở thôn Trà Cong, xã An Hòa (huyện An Lão).