Tạo điều kiện sớm ổn định cuộc sống gia đình người bị nạn trong vụ cháy tại Hưng Yên

Hiện trường vụ cháy tại thôn Ao, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo điều kiện giúp sớm ổn định cuộc sống cho gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện tốt nhất để cứu chữa người bị thương trong vụ cháy, xác định nạn nhân chưa rõ tung tích.

Bộ trưởng Bộ Công an, chủ tịch UBND các tỉnh, thành tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy; đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, kết hợp kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện an toàn cháy, nổ cho người dân và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, hạn chế tối đa hậu quả, thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn, nhất là trong dịp nắng nóng hiện nay.

Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 28-6 đã xảy ra vụ cháy xưởng phế liệu tại thôn Ao, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên làm 4 người chết, 3 người bị thương, 1 nạn nhân chưa xác định được tung tích.

LÂM NGUYÊN