Bình Định mưa xối xả, sạt lở vùi lấp tuyến đường hơn 100 tỷ đồng

Ngày 23-11, ông Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão (tỉnh Bình Định) thông tin, huyện đã có lệnh cấm đường để đảm bảo an toàn cho người dân tại vị trí sạt lở đất nghiêm trọng ở đường từ xã An Hưng (huyện An Lão) đi xã Hoài Sơn (thị xã Hoài Nhơn).