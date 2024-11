Bình Định thưởng đột xuất tập thể và cá nhân trong vụ tìm kiếm máy bay quân sự YAK-130 rơi

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã khen thưởng đột xuất 7 tập thể và 13 cá nhân có công lớn trong cuộc tìm kiếm, cứu nạn 2 phi công trong vụ rơi máy bay quân sự YAK-130 ở rừng núi giáp ranh đèo An Khê.

Ngày 19-11, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ký quyết định về việc khen thưởng cho 7 tập thể và 13 cá nhân có thành tích đột xuất trong cuộc tìm kiếm, cứu nạn 2 phi công trong vụ rơi máy bay YAK-130 vào ngày 6-11.

Lực lượng tìm kiếm huy động vào rừng tìm kiếm, cứu nạn 2 phi công trong vụ rơi máy bay

7 tập thể được khen thưởng, gồm: UBND huyện Tây Sơn; cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Vĩnh An (huyện Tây Sơn); Tiểu đoàn Bộ binh 52; Trung đoàn 739 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định; Viettel Bình Định; Trung đoàn 925 và Sư đoàn 372 thuộc Quân chủng Phòng Không – Không quân; Phi đội 2, Trung đoàn 940; Đại đội Thông tin, Trung đoàn 940.

13 cá nhân được khen thưởng, trong đó có 2 cá nhân tại UBND huyện Tây Sơn và UBND xã Vĩnh An; 4 cá nhân thuộc Trung đoàn 940 và 7 cá nhân ở Trung đoàn 925 thuộc Quân chủng Phòng Không – Không quân…

Lực lượng tìm kiếm đã băng rừng giữa mưa lớn để tiếp cận, cứu nạn phi công trong vụ rơi máy bay đêm 6-11

Như Báo SGGP thông tin, sáng 6-11, Trung đoàn Không quân 940 thuộc Trường Sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức bay huấn luyện ngay tại sân bay Phù Cát, với máy bay Yak-130. Tổ bay gồm 2 phi công thực hiện ở buồng trước và buồng sau.

Trưa cùng ngày, khi kết thúc bài bay về hạ cánh, phi công báo cáo tình trạng máy bay thả càng không được, dù đã thực hiện các biện pháp xử lý tình huống thả càng khẩn cấp. Sau đó, 2 phi công đã báo cáo chỉ huy bay và được phép nhảy dù ở khu vực Trường bắn TB2 ở Tây Sơn (Bình Định).

Do vị trí nhảy dù 2 phi công sâu trong vùng rừng núi hiểm trở xã Vĩnh An (huyện Tây Sơn, Bình Định) và thời điểm trời mưa to gió lớn nên công tác tìm kiếm gặp vô vàn khó khăn. Sau nỗ lực tìm kiếm của cả ngàn người, lực lượng chức năng đã tiếp cận, hỗ trợ 2 phi công ra khỏi rừng vào khoảng 0 giờ ngày 7-11…

Các đồng chí lãnh đạo thăm hỏi, động viên tinh thần và sức khỏe của các phi công gặp nạn trong sự cố máy bay Yak-130

Ngày 15-11, sau hơn 1 tuần điều trị tại Bệnh viện Quân y 13 (TP Quy Nhơn), 2 phi công trên đã hoàn toàn bình phục và xuất viện.

NGỌC OAI